Nişantaşı'nda bir mekanda yaşanan gerginlik mahkemelik oldu. Nisa Sözen isimli genç kız, Survivor ile tanınan Aycan Yanaç’ın kendisini darbettiğini öne sürerek raporlarıyla birlikte polise başvurdu.

Nisa Sözen isimli genç kız Nişantaşı’ndaki bir eğlence mekanında vakit geçirirken, iddiaya göre Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç tarafından darbedildi.

EKOL TV'ye konuşan Sözen yaşananları şöyle dile getirdi:

“Cuma gecesi dört arkadaşımla Nişantaşı’nda bir mekandaydık. İkizim Esma’yı bulmak için tuvalete indim. Boş bir kabin görünce, diğer kapıya birkaç kez ‘Esma, Esma’ diye seslendim. İçeriden tam duyamadığım bir ses geldi ama hemen ardından sinirli bir kadın sesi yükseldi: ‘Esma burada yok! Buraya gelirsem seni var ya…’”

Tuvaletteki kavga adliyede bitti! Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp şikayeti

“YÜZÜME VURUP YERE YATIRDI”

Sözen, o an yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

“Sesi duymamın hemen ardından kapı hızla açıldı. Karşımda, sonradan Aycan Yanaç olduğunu öğrendiğim kadın vardı. Hiçbir şey söylemeden direkt yüzüme vurdu, beni yere yatırdı. Yerdeyken de vurmaya devam etti, saçımı çekti.”

“DARP RAPORU ALDIM, KARAKOLA GİTTİM”

Genç kız sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bacağımda büyük bir sıyrık oluştu, kolum çizildi, başımın iki tarafı şişti. Daha sonra yeniden üzerime doğru hamle yaptı ama etraftaki beş kişi tutup ofis gibi bir yere götürdü. Ardından arka kapıdan çıkarılıp uzaklaştırıldı. Mekandan çıkar çıkmaz hastaneye gittim, tomografi ve röntgen çekildi, kan testi yapıldı. Darp raporumu alıp karakola giderek şikayetçi oldum.”

Sözen, olaydan sonra yaşadığı sağlık sorunlarının devam ettiğini şu sözlerle ifade etti:

“Ertesi gün ortaya çıkan ağrılarım hâlâ sürüyor. Göğsümde ciddi bir ağrı var, nefes alırken canım yanıyor. Önümden, arkamdan ve iki yanımdan baskı hissediyorum. Öksüremiyorum bile. Fizyoterapist olarak çalışıyorum ama iki gündür işe gidemiyorum.”

