Eski eşler Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yıllardır süregelen nafaka tartışması yeniden alevlendi. 2018’de anlaşmalı olarak boşanan çift, bu kez nafaka ve araç kiralama yükümlülükleri nedeniyle mahkemelik oldu.

Emina Jahovic, mahkemeye sunduğu dilekçede ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın boşanma protokolünde yer alan mali sorumlulukları yerine getirmediğini ileri sürdü.

Jahovic, Sandal’ın hem çocuklara ödenen nafakayı hem de protokolde yer alan araç kiralama bedellerini zamanında karşılamadığını iddia ederek dava açtı.

MUSTAFA SANDAL’DAN JET PAYLAŞIM: DEKONT ORTADA

Mustafa Sandal, hakkında çıkan “nafaka ödemiyor” iddialarının ardından sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu. Eleştiriler üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan sanatçı, 3 Aralık tarihinde ödendiğini belirttiği 205 bin liralık nafaka tutarına ait banka dekontunu paylaşarak suçlamaları reddetti.

Sandal, ödeme yükümlülüklerini aksatmadığını savunarak kamuoyuna “Gerçek dışı iddialara itibar etmeyin” mesajı verdi.

YILLARDIR DEVAM EDEN NAFAKA GERİLİMİ

Ünlü çiftin evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları bulunuyor. Sandal ile Jahovic, boşanmanın ardından zaman zaman nafaka düzenlemeleri ve mali sorumluluklar nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelmişti. Son dava başvurusu, taraflar arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına yol açtı.



