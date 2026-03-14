Üsküdar Bulgurlu’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Büyük korku yaşayan bina sakinleri gece yarısı sokaklara döküldü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Uzundere Sokak üzerinde bulunan bir site içerisindeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN ÇATIYA SIÇRADI

Alevlerin kısa sürede çatıyı sarması üzerine büyük panik yaşayan site sakinleri kendilerini sokağa attı.

PANİĞE KAPILANLAR SOKAĞA KOŞTU

Büyük korku yaşayan apartman sakinleri, can havli ile sokaklara koştu. Gece yarısı soğuk havada binanın cayır cayır yanışını izlediler.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ, AĞIR HASAR VAR

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

