Kaydet

Gece saat 00.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden sürücü, aracı hemen sağa çekerek içerisindeki yaklaşık 60 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, köprü trafiği yangın nedeniyle bir süreliğine durma noktasına geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen ve tamamen kullanılamaz hale gelen metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından İstanbul'un ana arterindeki trafik akışı normale dönebildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası