Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada yapılan incelemeler sonucunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Etin, yarış hayatı sona eren bir ata ait olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu atın sahibi Suat Topçu sessizliğini bozdu. Topçu, "Benim iyilik yapmak için yaptığım uğraşım, kötülüğe vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasından geçen ay aldığı kavurmanın içinde bir cismin olduğunu gören vatandaşın şikayeti üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İlk incelemede cismin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirleyen ekipler, 4 Şubat'ta aşevinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 3-4 Şubat'ta üretilen kavurmadan alınan numune, Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Laboratuvar analizi sonucunda iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bunun üzerine aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numune alındı. Bu numunelerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

213 KİLOGRAM KAVURMA İMHA EDİLDİ

Aşevinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonucunun pozitif çıkması nedeniyle imha edildi. Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklenirken, müdürlük de işletmeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları, Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen mezbaha kesim raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır."

KAVURMA OLAN ATIN SAHİBİ KONUŞTU

TJK kayıtlarına göre atın sahibi olan Suat Topçu, TGRT Haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Topçu bağlandığı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Yarış hayatı bittikten sonra atımızı çiftliğe getirdik. Damızlık yapmak için yarış hayatını erken bitirmiştik. Çiftlikte veteriner kontrolünde atın anne olamayacağı ortaya çıktı. Biz de atı bakılacak yere bağış yapmak istedik. Atı Osmaniye'de bir çiftliğe hibe ettik.

"İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ"

Biz üniversitelerin binicilik kulüplerine de hibe ediyoruz. Bu ciddi bir kanayan yara. Bizim devletimizden yardım ihtiyacımız var. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi.

"KAVURMA OLDUĞUNU DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kendimce bu konuda herkesten daha fazla üzüldüm. Böyle bir şey olabilir mi? Biz anne karnından itibaren kendimiz yetiştirmiştik. Annesi de bizim atımızdı. Biz hiç böyle bir şeye konu olabileceğimizi düşünmemiştik bile. Devletimizin bunları bizden alması lazım. 10 yıl öncesine kadar böyle bir şey vardı. Devlet sahiplendirirdi.

"HERKESTEN ÖNCE KENDİM DAVACIYIM"

Bakın bu iş hukuka intikal etti. Bu yeni bir konu da değil. Bu konu neden yeniden hortladı anlamadım. Bir yıla yakın oldu bu olay. İfademde ben kime verdiğimi söyledim, karşı taraf da geldi ifade verdi. Herkesten önce kendim davacıyım. Verdiğimiz yer de birine vermiş, orada olmuş.

"İYİLİK YAPMAK İSTEDİM, KÖTÜLÜĞE VESİLE OLDU"

Ben 26 yıldır bu işi yapıyorum, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Her yıl binlerce at çıkıyor. Demek ki başka şeyler de oluyor. Ben daha duymadım, işitmedim hiç kimse bu camiada böyle bir şey düşünmez. Benim iyilik yapmak için yaptığım uğraşım, kötülüğe vesile oldu."

