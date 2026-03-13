Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası aldı.

Süper Lig’in 25'inci haftasında oynanan Trabzonspor-Kayserispor maçında sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, rakibine yaptığı sert müdahale neticesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK tarafından cezalandırıldı. Toköz, 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43'üncü maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane de 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü' nedeniyle sebebiyle 2 maç menle cezalandırıldı.

Leroy Sane

Öte yandan Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 3 milyon 460 bin TL, Galatasaray'a da 1 milyon 412 bin TL para cezası verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası