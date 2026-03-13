İhlas Haber Ajansı
Trafikte gören bir daha baktı! Düşen plakasını kaskına bantlayıp ilerledi
Diyarbakır’da bir şahıs, motosikletinden düşen plakayı ceza yememek için kaskına bantladı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaşam 10 dk önce
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda plakası düşen motosiklet sürücüsü, ceza yememek için plakasını kaskına bantlayarak yolculuğuna devam etti.
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda bir motosiklet sürücüsü, yola çıktıktan sonra plakasının düştüğünü gördü.
PLAKAYI KASKINA BANTLADI
Plakasını bir türlü yerine takamayan sürücü, ceza yememek için ilginç bir yönteme başvurdu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, düşen plakasını kaskına bantlayarak trafikte seyretmeye devam etti.
İlginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
