Diyarbakır’da bir şahıs, motosikletinden düşen plakayı ceza yememek için kaskına bantladı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda bir motosiklet sürücüsü, yola çıktıktan sonra plakasının düştüğünü gördü.

Trafikte gören bir daha baktı! Düşen plakasını kaskına bantlayıp ilerledi

PLAKAYI KASKINA BANTLADI

Plakasını bir türlü yerine takamayan sürücü, ceza yememek için ilginç bir yönteme başvurdu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, düşen plakasını kaskına bantlayarak trafikte seyretmeye devam etti.

İlginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası