Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Çin Grand Prix'siyle sona erecek.

Formula 1'de sezonun 2'nci yarışı Çin'in Şangay şehrinde düzenlenecek. Çin Grand Prix'si, 5 bin 451 metre uzunluğundaki Uluslararası Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları 14 Mart Cumartesi TSİ 10.00'da, yarış ise 15 Mart Pazar TSİ 10.00'da yapılacak.

EN HIZLISI SCHUMACHER

İlk olarak 2004 yılında düzenlenen Çin Grand Prix'sinde en hızlı turu, 2004 yılında 1:32.238 Alman sürücü Michael Schumacher yaptı. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Avustralyalı pilot Oscar Piastri kazandı.

Michael Schumacher

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 şöyle:

Pilotlar

1. George Russell (Büyük Britanya): 25 puan

2. Kimi Antonelli (İtalya): 18 puan

3. Charles Leclerc (Monako): 15 puan

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12 puan

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10 puan

Takımlar

1. Mercedes: 43 puan

2. Ferrari: 27 puan

3. McLaren: 10 puan

4. Red Bull Racing: 8 puan

5. Haas F1 Team: 6 puan

