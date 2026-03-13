Türkiye'deki varlıklarına el konulmasının ardından Cem Uzan, Paris'teki 68 milyar dolarlık tazminat davasını da kaybetti. 5 yıllık hukuk mücadelesini TMSF kazanmış oldu.

2004 yılında varlıklarına el konulan, 2009 yılında Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edilen Cem Uzan, yıllardır Türkiye’deki mahkeme kararlarının hukuki olmadığını öne sürerek Avrupa’da hukuk mücadelesi veriyordu.

2021 YILINDA DAVA AÇMIŞLARDI

Fransa'da mahkeme, bu iddiaların aksine son yıllardaki kararlarında, Türkiye’deki mahkeme kararlarının Fransa’da da geçerli olduğuna hükmetti. Uzan ailesinin 2021 yılında "Türkiye’deki şirket ve gayrimenkullerimize hukuksuz şekilde el konulup satıldı." gerekçesiyle açtığı 68 milyar dolarlık dev tazminat davasında Paris Mahkemesi kararını verdi.

Cem Uzan

100 BİN EURO TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

5 yıl sonunda mahkeme, Uzanların Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için "yapay bir zemin" oluşturmaya çalıştığını; Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Davayı "yetkisizlik" gerekçesiyle reddeden mahkeme, ayrıca Uzanların davalılara toplam 100.000 euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

PARİS’TEKİ ÖZEL KASASINA EL KONULDU

Bu kararla birlikte TMSF, Cem Uzan’ın Paris’teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu. Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına ihtiyati tedbir konuldu.

