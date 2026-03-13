Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısı benzin ve motorinde bir kez daha fiyat artışı olacak. Bu zamlarla birlikte akaryakıttaki ÖTV sona erecek, yeni bir düzenleme yapılmazsa gelecek zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. Böylece eşel mobil sistem devre dışı kalacak.

Orta Doğu'da yaşanan savaş ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel petrol ticaretine büyük bir darbe vurdu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

EŞEL MOBİL SİSTEM DEVREDE

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıtta eşel mobil sistem devreye alındı. Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için zamların yüzde 25'i pompaya yansıtılırken, yüzde 75'i ise ÖTV'den karşılanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza ise 16 kuruş zam gelmişti.

7 Mart'ta benzinin fiyatı 55 kuruş, motorinin ise 1 lira 14 kuruş artmıştı.

8 Mart'ta motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış oldu.

12 Mart'ta benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş indirim geldi.

13 Mart'ta ise motorine 76 kuruş, benzine ise 47 kuruş zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorine 96 kuruş, benzine ise 55 kuruş zam gelecek.

EŞEL MOBİL DEVRE DIŞI KALACAK

Bu zam sonrası akaryakıttaki ÖTV sona erecek. Yeni bir düzenleme yapılmazsa gelecek zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. Böylece eşel mobil sistem devre dışı kalacak.

