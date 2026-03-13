Merkez Bankası mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar tahmini ise düştü. Ankette mart ayı enflasyon tahmini ise yüzde 2'nin üzerinde oldu. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Araçlara sonradan görüntü ve ses sistemi taktıranlar dikkat! 21 bin TL cezası var

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Ankette mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,18 olurken, nisan ayı beklentisi yüzde 2,11, mart ayı ise yüzde 1,50 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,10'dan 22,17'ye çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,11'den yüzde 17,30'a yükseldi.

Merkez Bankası anketi yayınladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,09'dan 50,97 TL'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,39'dan 52,70'e yükseldi.

Merkez Bankası anketi yayınladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,95 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketi yayınladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Ankette GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Haberle İlgili Daha Fazlası