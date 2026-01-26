13 yıl önce feci bir kayak kazasının ardından felç geçiren ve yatağa bağımlı hale gelen Fromula 1 pilotu Michael Schumacher’in tedavilere cevap verdiği ve artık tekerlekli sandalyede oturabildiği öne sürüldü.

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, 2013’te geçirdiği kayak kazasının ardından felç kalarak yatağa bağımlı hale gelmişti. 57 yaşındaki Schumacher’den sevindiren haber geldi. İngiliz basını DailyMail’in haberine göre efsane isim tedavilere cevap verdi.

F1 efsanesi Michael Schumacherden müjdeli haber! 13 yıldır tedavi görüyordu

ARTIK YATAĞA BAĞIMLI DEĞİL

Schumacher’in artık İspanya’nın Mayorka bölgesindeki 50 milyon dolarlık malikesinde eşinin destekleriyle tekerlekli sandalyesine binebildiği ve göl kenarında turlayabildiği bildirildi. Eski Formula 1 pilotunun 12 yıldır 24 saat bakım hizmeti veren bir ekiple çalıştığı biliniyor.

F1 efsanesi Michael Schumacherden müjdeli haber! 13 yıldır tedavi görüyordu

NE OLMUŞTU?

Michael Schumacher, 29 Aralık 2013’te Fransa’nın Méribel kayak merkezinde pist dışı bir alanda kayak yaparken kayaya çarparak başını sert şekilde vurmuş ve ağır beyin travması geçirmişti. Kask takmasına rağmen darbenin şiddeti nedeniyle beyin kanaması geçiren Schumacher, hastanede aylarca yapay komada tutulmuş ve birden fazla ameliyat geçirmişti. 2014 yılında komadan çıkarıldıktan sonra tedavisine evinde devam edildi, ancak ailesi sağlık durumunu gizli tutmayı tercih etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası