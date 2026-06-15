Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Haziran tarihinde başkentin çeşitli ilçelerinde meydana gelen altyapı arızaları nedeniyle su kesintileri yaşandığını duyurdu. İçme suyu şebekelerinde meydana gelen teknik sorunların giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da "Ankara Çankaya, Ayaş, Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte ASKİ su kesintisi listesi...

ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Çankaya, Ayaş, Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincan'da farklı saat aralıklarında su kesintileri uygulanıyor. Kesintilerin büyük bölümü şebeke hattında meydana gelen arızalardan kaynaklanırken, bazı bölgelerde enerji kaynaklı sorunlar da su hizmetini etkiliyor. Peki, Ankara Çankaya, Ayaş, Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincan'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara su kesintisi ASKİ 15 Haziran listesi...

ASKİ su kesintisi 15 Haziran: Ankara Çankaya, Ayaş, Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincanda sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 15 HAZİRAN

Çankaya ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nin bazı noktalarında içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle sabah saatlerinde su kesintisi başladı. Başkentte en uzun süreli kesintilerden biri ise Ayaş'ta yaşanıyor. Enerji kaynaklı problem nedeniyle ilçe merkezi ile Başayaş Mahallesi'nde su hizmetinde aksama meydana geldi.

Polatlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ana şebeke hattındaki teknik sorun nedeniyle birçok mahallede su temininde aksama yaşanıyor. Etimesgut'un Oğuzlar Mahallesi'nde de dağıtım şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulamaya alındı.

ASKİ su kesintisi 15 Haziran: Ankara Çankaya, Ayaş, Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincanda sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİK? ÇANKAYA, AYAŞ, POLATLI, ETİMESGUT, GÖLBAŞI VE SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.06.2026 07:30:00

Tamir Tarihi: 15.06.2026 13:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Koru mahallesi Bangabandhu caddesi üzerinde Q150 lik içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Koru mahallesi Mahallesi bir kısmına 15 Haziran 2026 saat- 07:30 ile 15 Haziran 2026 saat- 13:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Koru Mahallesi bir kısmı



AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.06.2026 07:00:00

Tamir Tarihi: 16.06.2026 17:00:00

Detay: Başayaş Mahallesinde Enerjisa kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlçe Merkezi ve Başayaş Mahallesi

ASKİ su kesintisi 15 Haziran: Ankara Çankaya, Ayaş, Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincanda sular ne zaman gelecek?



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.06.2026 08:35:00

Tamir Tarihi: 15.06.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Cumhuriyet mahallesi İnönü caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan Ø 500lük Pe100 boru arızası nedeniyle 08:30 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet ,Kurtuluş , Zafer , Yeni ve İstiklal Mahalleleri



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.06.2026 09:10:00

Tamir Tarihi: 15.06.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Oğuzlar Mahallesi 1564 Cadde içerisinde bulunan Ø100 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 09:00 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Oğuzlar Mahallesi Bir Kısmı

ASKİ su kesintisi 15 Haziran: Ankara Çankaya, Ayaş, Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincanda sular ne zaman gelecek?



GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.06.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 15.06.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Yavrucuk Mahallesi Haymana Yolu Caddesi üzerinde 160’lık içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yavrucuk Mahallesi



SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.06.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 15.06.2026 15:30:00

Detay: Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1564 Cadde içerisinde bulunan Ø100 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 09:00 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Selçuklu mahallesi Ertuğrulgazi mahallesi ve Andiçen mahallesi tamamı.

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