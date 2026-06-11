Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi (Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı, Sincan) Sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı, Sincan, Gölbaşı,Yenimahalle, Ayaş, Çubuk, ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'nın çeşitli ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan günlük su kesintisi programına göre, Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı, Sincan, Gölbaşı,Yenimahalle, Ayaş, Çubuk ilçelerinde belirli saat aralığında su kesintisi meydana gelecek.
Yapılan açıklamalarda; "İçme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza, şebeke hattı arızası, içme suyu hattında oluşan arıza, 100'lük içme suyu hattı arızası ve dağıtım şebekesinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır." denildi.
ASKİ 11 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI
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