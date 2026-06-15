Yakında Brezilya'da tanıtılması beklenen dördüncü nesil Hyundai i20'nin resmi dış ve iç mekan görüntüleri, lansman öncesinde ortaya çıktı.

Hyundai'nin Brezilya'daki küresel lansmanından önce, yeni nesil Hyundai i20'nin fotoğrafları ortaya çıktı. Daha önce ortaya çıkan görüntülerle eleştirilerin odağında yer alan modelde hem içerde hem dışarıda büyük bir değişim yaşanıyor.

Görsellere bakıldığında yeni nesil i20'nin ön kısmında piksel tarzı LED farlar, Y şeklinde gündüz sürüş farları ve onları birbirine bağlayan bir ışık şeridi yer alıyor. Hyundai logosu kaputun üstünde konumlandırılmış.

Yeni nesil Hyundai i20'nin tüm ayrıntıları ortaya çıktı: Yeni görseller sızdı

Tampon da tamamen yeniden tasarlanırken, hava girişleri için petek deseni ve alt kısımda siyah bir kaplama bulunuyor. Ortada ise plaka bölümünü de barındıran gümüş renkli bir alanla tampon ikiye bölünüyor. Ayrıca gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) için radar sensörü de alt bölümde yer alıyor.

Yine arka tasarımda da LED aydınlatmalar ince bir ışık şeridiyle birbirine bağlanıyor.

Yeni nesil Hyundai i20'nin tüm ayrıntıları ortaya çıktı: Yeni görseller sızdı

YENİ NESİL İÇ MEKAN

Dördüncü nesil Hyundai i20’de dış tasarım kadar iç mekanda da büyük bir değişim var. 10,25 inçlik dijital sürücü ekranı ve 12,3 inçlik bilgi-eğlence kavisli şekilde bitişik olarak tek bir ekran gibi konumlanıyor.

Yeni nesil Hyundai i20'nin tüm ayrıntıları ortaya çıktı: Yeni görseller sızdı

Ayrıca Hyundai'nin aydınlatmalı Mors kodu şeklindeki 'H' logosuna sahip yeni 3 kollu direksiyon simidi i20’de de yer alıyor.



Orta konsolda dokunmatik tuşların olduğu klima kontrol paneli dikey olarak konumlandırılmış. Hemen iki yanında da yine dikey olarak havalandırma ızgaraları yer alıyor.

Yeni nesil Hyundai i20'nin tüm ayrıntıları ortaya çıktı: Yeni görseller sızdı

Aracın lansman öncesi görselleri ortaya çıksa da motor seçenekleri henüz belli değil.

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