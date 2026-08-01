İçişleri Bakanlığı 22 ildeki nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 253 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 22 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

52 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonlar sonucu hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

22 ilde büyük dolandırıcılık operasyonu! Şüphelilerin işlem hacmi 52 milyar lira

OPERASYONLAR 22 İLDE YAPILDI

Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

22 ilde büyük dolandırıcılık operasyonu! Şüphelilerin işlem hacmi 52 milyar lira

Bakanlık açıklamasında, "Kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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