Elazığ’da Ramazan ayının son haftasında düzenlenen “Geleneksel Sahur Halayı” bu yıl 23. kez Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi saat 23:23’te aynı anda halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Genci de yaşlısı da gece yarısı akın etti! Yüzlerce kişi 'sahur halayı'na tutuştu

Bu yıl da yüzlerce vatandaşın akın ettiği etkinlikte meydan tıklım tıklım doldu.

Genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sahur halayında o özel anlar, havadan görüntülendi. Üniversite Mahallesi Muhtarı Hakan Ergün ve ekibinin öncülüğünde düzenlenen organizasyonda yüzlerce kişi aynı anda halay çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu da meydana gelerek vatandaşlarla halay çekti. Meşaleler eşliğinde çekilen halayı vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kayda aldı.



"HEMŞERİLERİMİZİN SICAK SAMİMİYETİ BU HAVAYI ISITIYOR"

Programa katılımın her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Selmanoğlu, Ramazan'ın son haftasında hemşehrileriyle bir arada olmanın ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayarak, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşadığımız Ramazan ayının artık son haftasına geliyoruz. Bu geleneksel 23:23 sahur halayında hemşerilerimizle bir aradaydık. Soğuk bir hava ama hemşerilerimizin sıcak samimiyeti bu havayı ısıtıyor. Biz Ramazan ayı boyunca hemşerilerimizle sürekli bir arada olduk. İnşallah son haftayı da aynı duyguyla geçireceğiz. Rabbim her birimizi sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bayrama eriştirsin İnşallah, diyorum" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası