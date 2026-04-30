İran Meclis Başkanı, ABD’nin enerji ablukasıyla dalga geçerek petrol fiyatlarının 140 dolara çıkacağı uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran petrol tesislerine yönelik "3 gün ömrü kaldı" iddiasına sosyal medyadan alaycı bir restle karşılık verdi.

Galibaf paylaşımında, "Üç gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Brent petrol varil fiyatı 120 doları aştı!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in ablukaya ilişkin değerlendirmelerine de gönderme yapan Galibaf, "ABD yönetiminin, ablukacı teoriyi savunan ve petrol fiyatlarını 120 doların üzerine çıkaran Bessent gibilerden aldığı tavsiyeler işte böyle saçmalıklar. Sıradaki durak: 140 dolar. Sorun teoride değil, zihniyette" ifadelerine yer verdi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, 26 Nisan’da yaptığı açıklamada, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı ablukanın sürdüğünü ve bu faaliyetin "başarılı sonuçlar ürettiğini" savunmuştu.

Abluka nedeniyle İran’ın petrol altyapısının çökebileceğini öne sürmüş, petrol depolarının dolması ve yeni depolama alanı bulunamamasının teknik sorunlara yol açabileceğini belirtmişti. Bu durumun petrol boru hatlarında büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade eden Trump, "İran’ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" demişti.

