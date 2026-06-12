Merkez Bankası haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu dolar beklentisi gerilerken, enflasyon beklentisi ise yükseldi. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82'den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29’a geriledi.

Merkez Bankası anketi yayımlandı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5711'den 51,4692'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 54,6923'ten 55,7196'ya çıktı.

Merkez Bankası anketi yayımlandı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

YIL SONU CARİ AÇIK BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Bir önceki anket döneminde 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara, gelecek yıl için de 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,34 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e geriledi.

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