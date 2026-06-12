Merkez Bankası anketi yayımlandı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
Merkez Bankası haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu dolar beklentisi gerilerken, enflasyon beklentisi ise yükseldi. İşte detaylar...
- Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 1,36'ya inerken, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 29,14'e yükseldi.
- 12 ay sonrası TÜFE artışı beklentisi yüzde 23,81, 24 ay sonrası beklentisi ise yüzde 18,29 olarak gerçekleşti.
- Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,4692'ye gerilerken, 12 ay sonrası beklentisi 55,7196'ya çıktı.
- Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 49,2 milyar dolara, gelecek yıl için beklentisi ise 42,5 milyar dolara yükseldi.
- Cari yıl GSYH artış beklentisi yüzde 3,2'ye düşerken, gelecek yıl beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.
- TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk üç toplantı beklentisi sırasıyla yüzde 37, yüzde 37 ve yüzde 36,34 oldu; 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82'den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29’a geriledi.
YIL SONU DOLAR TAHMİNİ
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5711'den 51,4692'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 54,6923'ten 55,7196'ya çıktı.
YIL SONU CARİ AÇIK BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Bir önceki anket döneminde 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara, gelecek yıl için de 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.
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BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.
FAİZ BEKLENTİLERİ
Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,34 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e geriledi.