Haziran ayında ilçe beyaza büründü! Küreği kapan yolları temizledi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Haziran ayında kışı yaşayan ilçe sakinleri, ellerine kürek alıp yolları temizledi.
- İlçe merkezi ile bazı köylerde yollar ve evlerin önleri kalın bir dolu tabakasıyla kaplandı.
- Vatandaşlar küreklerle temizlik yapmak zorunda kaldı.
- Haziran ayında yaşanan bu olay, kış aylarını andıran görüntülere neden oldu.
- Sokaklarda oluşan beyaz örtü nedeniyle bölge adeta kışa teslim olmuş görüntüsü verdi.
- Etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kısa sürede etkisini artıran yağış sonrası ilçe merkezi ile bazı köylerde yollar ve evlerin önleri kalın bir dolu tabakasıyla kaplandı.
Gaziantep sallandı, Naci Görür'den deprem uyarısı geldi: Korkarım levha içleri parçalanacak
KÜREKLERLE TEMİZLEDİLER
Vatandaşlar küreklerle temizlik yapmak zorunda kaldı. Kış aylarında kar temizleme çalışmalarını andıran görüntüler, Haziran ayında yaşanınca dikkat çekti. Sokaklarda oluşan beyaz örtü nedeniyle bölge adeta kışa teslim olmuş görüntüsü verdi. Vatandaşlar evlerinin önünde ve iş yerlerinin çevresinde biriken doluları temizlemek için yoğun çaba harcadı.
Meteorolojik açıdan sıra dışı görüntülere sahne olan Arpaçay'da etkili olan dolu yağışı, hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi hem de ortaya ilginç görüntüler çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.