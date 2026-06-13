Kütahya’nın Emet ilçesinde 30 yaşındaki Fatma Şen, en büyüğü 6 yaşında olan üç çocuğuyla birlikte 4 gün önce kayboldu. Aile, anne ve çocuklardan haber alamadıklarını belirtirken, polis ekipleri kayıp anne ve çocukların bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda Şen’in Kütahya’dan Kırıkkale’ye otobüs bileti aldığı bilgisine ulaşıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşanan kayıp olayı, ilçede büyük endişeye neden olurken, 30 yaşındaki anne ve üç çocuğunun 4 gündür haber alınamaması üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Eşi Mustafa Şen, yeni taşınacakları evde hazırlık yapıldığı sırada yaşanan olayın ardından eşi ve çocuklarının kaybolduğunu söyledi.

KOMŞULARA ‘ÇOCUĞUM DÜŞTÜ’ DEMİŞ

Şen, kayınpederi ve kayınvalidesinin tarlaya gitmesinin ardından Fatma Şen'in çocuklarıyla birlikte evden ayrıldığını, komşulara ise çocuğunun düştüğünü ve gitmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

KIRIKKALE’YE BİLET ALMIŞ

Dört gündür eşi ve çocuklarını aradıklarını belirten Mustafa Şen, yaptıkları araştırmada Fatma Şen'in Kütahya'dan Kırıkkale'ye otobüs bileti aldığını öğrendiklerini söyledi. Eşinin ve çocuklarının akıbetini bilmediklerini dile getiren Şen, çocuklarının sağ salim bulunmasını istediğini kaydetti.

Kütahya’da 4 gündür sır kayıp! Fatma Şen ve 3 çocuğu aranıyor

AİLESİNDEN İDDİA: KANDIRILMIŞ OLABİLİR

Fatma Şen'in kız kardeşi Emine Bülbül ise kayıp çocukların 3, 5 ve 6 yaşlarında olduğunu belirterek, 3 yaşındaki Murat'ın ayağındaki rahatsızlık nedeniyle düzenli tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Ablasının birileri tarafından kandırılmış olabileceğini öne süren Bülbül, elde ettikleri bilgilere göre Fatma Şen'in Kütahya Otogarı'ndan Kırıkkale'ye gittiğini, ancak sonrasına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Kütahya’da 4 gündür sır kayıp! Fatma Şen ve 3 çocuğu aranıyor

KRİTİK YARDIM ÇAĞRISI

Baba Murat Bülbül de kızından çok küçük yaştaki torunlarının güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi.

Kütahya’da 4 gündür sır kayıp! Fatma Şen ve 3 çocuğu aranıyor

Polis ekiplerinin kayıp anne ve üç çocuğun bulunması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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