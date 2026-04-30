Oyuncu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) katıldı. Kurt’a parti rozetini Genel Başkan Mustafa Destici taktı.

Dizi ve sinema oyuncusu Ömer Kurt, siyasi arenaya adım attı. Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) yapılan açıklamaya göre, Kurt’un partiye katılımı düzenlenen törenle duyuruldu.

Parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin taktığı törende konuşan Destici, sanat ve siyasetin bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Kurt’un parti çalışmalarına önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Ömer Kurt ise yaptığı açıklamada, ülkeye hizmet etme amacıyla bu kararı aldığını vurguladı. Sanat kariyerinin yanı sıra toplumsal konulara da duyarlı olduğunu belirten Kurt, yeni süreçte aktif rol üstlenmeyi hedeflediğini söyledi.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Kurt, daha önce Ben Bu Cihana Sığmazam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol almış, ayrıca 'Çatlı' filmindeki performansıyla da dikkat çekmişti.

