Ünlü oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılarak siyaset dünyasından isimlerle bir araya geldi. Zengin, hem gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi hem de Ankara’da bulunmanın kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti.

Türk televizyon tarihinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi’nde oynadığı ‘Erdal Kömürcü’ karakteriyle ünlenen ve şimdilerde Yeraltı dizisi ile yeniden adından söz ettiren oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı.

BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİ

Zengin, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.

Oyuncu Sefa Zengin TBMM'de! Kritik isimlerle dikkat çeken buluşma

DAVETLİ OLARAK KATILMIŞ

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek’in davetlisi olarak katıldığını belirten Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara’ya gelmek istedim. Çünkü Ankara’yı çok severim” dedi.

“BU İLGİYE MAZHAR OLMAK KIYMETLİ”

Ünlü isim, yer aldığı dizinin gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek “Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" şeklinde konuştu.

grup toplantısı sırasında Sefa Zengin'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de sohbet ettiği görüldü.

