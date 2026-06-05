Yerebatan Sarnıcı’nın İBB’den Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri sonrası süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, sarnıcın Vakıflar’a devrine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

MURAT ÖZTEKİN- İstanbul’un en gözde tarihî mekânlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetine dair hukuki tartışma devam ediyor.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dün sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrine dair yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Vakıflar tarafından mülkiyete geçirilen ve uzun bir hukuki safahata konu olan taşınmaza dair İBB’nin yaptığı son itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sarnıç, salı günü Vakıflar tarafından devralınmıştı. Yerebatan’ın mülkiyetine dair tartışmaların nihai karar çıkana kadar devam edeceği düşünülüyor.

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