Türkiye Gazetesi
'Vakıflar'ın mülkiyetine geçmişti: Yerebatan'ın devrine durdurma kararı
Yerebatan Sarnıcı’nın İBB’den Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri sonrası süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, sarnıcın Vakıflar’a devrine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.
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Kültür - Sanat az önce
İstanbul'un Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti konusunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Vakıflar Genel Müdürlüğüne devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.
- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Vakıflar Genel Müdürlüğüne devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı.
- Bu karar, Vakıflar tarafından mülkiyete geçirilen ve hukuki sürece konu olan taşınmaza dair İBB'nin itirazının reddedilmesinin ardından geldi.
- Sarnıç, salı günü Vakıflar tarafından devralınmıştı.
- Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetine dair tartışmaların nihai karar çıkana kadar sürmesi bekleniyor.
MURAT ÖZTEKİN- İstanbul’un en gözde tarihî mekânlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetine dair hukuki tartışma devam ediyor.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dün sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrine dair yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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