Kandilli Camii kapılarını açtı... Boğaziçi’nin incisi orijinal hâline kavuştu
Boğaziçi’nin zarif mabetlerinden biri olan yaklaşık dört asırlık Kandilli Camii, restore edilerek kapılarını açtı…
- Restorasyonda bina üzerindeki bozulmalar giderildi ve sonradan eklenen unsurlar kaldırıldı.
- Mihrabın çini panolarındaki eksik kısımlar, 1600'lü yılların geleneksel üretim tekniklerine uygun olarak yeniden imal edildi.
- Mihraptaki hat yazısı ile cami girişindeki taç kapı yazıları usta sanatçılar Davut Bektaş ve Ali Toy tarafından yazıldı.
- Mabedin kapı tokmağı hattat Levent Karaduman tarafından dizayn edildi.
MURAT ÖZTEKİN - Sultan I. Mahmud döneminde inşa edilen, Sultan II. Abdülhamid devrinde ise onarım gören cami, 2024’ten beri devam eden çalışmalar sonrasında orijinal görünümüne kavuştu.
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Restorasyonda bina üzerinde meydana gelen bozulmalar giderilip sonradan eklenen unsurlar kaldırıldı. Ayhan ailesinin katkılarıyla yapılan restorasyon esnasında, mihrabın çini panolarında bazı kısımlarının geçmişte söküldüğü ve yerlerine cam takıldığı tespit edildi. Bu çiniler, 1600’lü yılların geleneksel üretim tekniklerine uygun olarak tekrar imal edilerek yerlerine montajlandı.
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Mihraptaki hat yazısı ile cami girişindeki taç kapı yazıları ise usta sanatçılar Davut Bektaş ve Ali Toy tarafından kaleme alındı. Mabedin kapı tokmağı da hattat Levent Karaduman tarafından dizayn edildi.