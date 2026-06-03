Boğaziçi’nin zarif mabetlerinden biri olan yaklaşık dört asırlık Kandilli Camii, restore edilerek kapılarını açtı…

MURAT ÖZTEKİN - Sultan I. Mahmud döneminde inşa edilen, Sultan II. Abdülhamid devrinde ise onarım gören cami, 2024’ten beri devam eden çalışmalar sonrasında orijinal görünümüne kavuştu.

Restorasyonda bina üzerinde meydana gelen bozulmalar giderilip sonradan eklenen unsurlar kaldırıldı. Ayhan ailesinin katkılarıyla yapılan restorasyon esnasında, mihrabın çini panolarında bazı kısımlarının geçmişte söküldüğü ve yerlerine cam takıldığı tespit edildi. Bu çiniler, 1600’lü yılların geleneksel üretim tekniklerine uygun olarak tekrar imal edilerek yerlerine montajlandı.

Mihraptaki hat yazısı ile cami girişindeki taç kapı yazıları ise usta sanatçılar Davut Bektaş ve Ali Toy tarafından kaleme alındı. Mabedin kapı tokmağı da hattat Levent Karaduman tarafından dizayn edildi.

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