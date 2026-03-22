İstanbul Beykoz’da Mahmud Efendi Camii’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi Yıldıztepe Sokak üzerinde bulunan Mahmud Efendi Camii'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, duman tahliye çalışması yapıldı.

Ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilen yangının, elektrik panosundan çıktığı iddia edildi.

