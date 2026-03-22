Anadolu Ajansı
Beykoz'daki Mahmud Efendi Camii'nde yangın çıktı
İstanbul Beykoz’da Mahmud Efendi Camii’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Yavuz Selim Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta bulunan Mahmud Efendi Camii'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Yangın, Yavuz Selim Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta bulunan Mahmud Efendi Camii'nde meydana geldi.
- Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
- Duman tahliye çalışması yapıldı.
- Ölü veya yaralı bulunmuyor.
- Yangının elektrik panosundan çıktığı iddia edildi.
Yavuz Selim Mahallesi Yıldıztepe Sokak üzerinde bulunan Mahmud Efendi Camii'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, duman tahliye çalışması yapıldı.
GÜNDEM
Ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilen yangının, elektrik panosundan çıktığı iddia edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR