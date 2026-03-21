Güney Kore’nin Daejeon kentindeki otomobil parçaları fabrikasında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Daejeon'daki fabrikada dün yerel saatle öğle vakti çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

170 İŞÇİ BULUNUYORDU

Yangın çıktığı sırada binada 170 işçinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, 59 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

KAYIPLAR ARANIYOR

Kayıp bazı kişilerin olduğunu kaydeden yetkililer, binada arama kurtarma çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen "ulusal yangın seferberliği" emri çıkartmıştı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesine mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.

