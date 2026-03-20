Mina el-Ahmedi Rafinerisi hedef alındı, İHA ile yapılan saldırı sonrası yangın çıktı. Kuveyt Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor.

ABD ve İsrail'in başlattığı, İran'ın karşılık verdiği çatışmalar farklı bir boyuta gitti. Dünyanın petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılayan ülkeler, saldırıların hedefi hâline geldi. Son olarak da Kuveyt'teki Mina el-Ahmedi Rafinerisi hedef alındı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre, şirketten yapılan açıklamada, Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nin İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

RAFİNERİDE YANGIN ÇIKTI

Saldırı sonucu rafinerinin bazı ünitelerinde yangın çıktığı bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı veya yaralanma olmadığı aktarıldı.

İtfaiye ve acil durum ekiplerinin yangına derhal müdahale ettiği belirtilen açıklamada, rafinerideki bazı ünitelerin kapatıldığı ve çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

