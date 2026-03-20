İhlas Haber Ajansı • Antalya
Antalya'da yangın faciası! 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, kahreden detay
Antalya’da prefabrik yapıda çıkan yangında 5’i çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Faciada ölen anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu detayı ise yürekleri dağladı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- Yangın, Gaziler Kırsal Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı.
- Hayatını kaybedenlerden 5'i çocuktu ve yaşları 2 ile 9 arasında değişiyordu.
- Ölenlerden Leyla Ahmet'in 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
- Yaralılardan 2'si Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde prefabrik yapıda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Gaziler Kırsal Mahallesi'nde çıkan yangın faciasında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
ÖLEN ANNE HAMİLEYMİŞ
6 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğu belirtildi. Yangın sonrası ortaya çıkan bir detay ise kahretti. Faciada ölen anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Yaralılardan 2'si Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
