Antalya’da prefabrik yapıda çıkan yangında 5’i çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Faciada ölen anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu detayı ise yürekleri dağladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde prefabrik yapıda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Gaziler Kırsal Mahallesi'nde çıkan yangın faciasında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

ÖLEN ANNE HAMİLEYMİŞ

6 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğu belirtildi. Yangın sonrası ortaya çıkan bir detay ise kahretti. Faciada ölen anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Yaralılardan 2'si Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

