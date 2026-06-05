Tesla, Türkiye’de tam otonom sürüş için resmi kurumlara başvuru yaptı. Açıklama Tesla yöneticisi tarafından yapıldı.

Bugüne kadar Avrupa Hollanda, Estonya ve Litvanya’da FSD’ye (Full Self-Driving) resmi onay alan Tesla, Türkiye’de de tam otonom sürüş için adım attı.

Tesla’nın Yapay Zeka Birimi Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, sosyal medya hesabından FSD için resmi başvuru yapılan ülkelerin olduğu bir görsel paylaştı. Türkiye’de bu başvuru yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

Tesla’dan Türkiye’de FSD adımı: Tam otonom sürüş için resmi başvuru yapıldı

Paylaşıma göre Türkiye ile birlikte Avrupa’nın tamamı için de başvuru yapılmış durumda. Avrupa’daki üç ülke ile birlikte şimdiye kadar ABD, Kanada, Meksika, Çin, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’da FSD için onay alındı.

ABONELİK SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Tesla'nın tam otonom sürüş sisteminin, Türkiye'de tek seferlik satın alma seçeneği sona erdi.

228.480 TL'ye satılan FSD, 21 Mayıs'tan itibaren tek seferlik alma imkanı sona erdi. Bu tarihten sonra özellik kalıcı olarak değil abonelik sistemiyle alınabiliyor. Aynı durum Gelişmiş Otopilot paketi içinde de geçerli.

Abonelik sisteminde kullanıcılar FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

FSD NELER SUNUYOR?

Geliştirilmiş Otopilot’ta otomatik direksiyon ve trafiğe duyarlı hız sabitlemenin olduğu Standart Otopilot’a ek olarak, otoyol girişinden çıkışına kadar sürücü tarafından başlatılan destekli sürüş, şerit değişiklikleri ve sollamalarla otomatik park içeriyor.

Tüm bunlara ek olarak ise Full Self-Driving paketinde Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü'nü içeriyor. Ayrıca gelecekteki güncellemelerle birlikte araç, neredeyse her yere minimum sürücü müdahalesiyle kendi kendine gidebilecek.

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