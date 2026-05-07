Tesla, Avrupa'nın ardından Türkiye'de de FSD (Full Self-Driving) abonelik sistemine geçiyor. Tek seferlik FSD için son tarih belli oldu.

Tesla Türkiye, Tesla sahipleri için önemli gelişmeyi duyurdu. Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi Full Self-Driving'in (FSD), Türkiye'de tek seferlik satın alma seçeneği sona eriyor.

Şu anda 228.480 TL'ye satılan FSD, 21 Mayıs'a kadar tek seferlik olarak alınabilecek. Bu tarihten sonra özellik kalıcı olarak değil abonelik sistemiyle alınabilecek.

Aynı durum Gelişmiş Otopilot paketi içinde de geçerli olacak. Şu anda 115.260 TL'den tek seferlik alınabilen özellik yine 21 Mayıs itibariyle abonelikle satılacak.

Abonelik sisteminde kullanıcılar FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay belli bir ücret ödemek zorunda olacak. Bu ücretin ne kadar olacağı henüz belli değil.

FSD NELER SUNUYOR?

Geliştirilmiş Otopilot’ta otomatik direksiyon ve trafiğe duyarlı hız sabitlemenin olduğu Standart Otopilot’a ek olarak, otoyol girişinden çıkışına kadar sürücü tarafından başlatılan destekli sürüş, şerit değişiklikleri ve sollamalarla otomatik park içeriyor.

Tüm bunlara ek olarak ise Full Self-Driving paketinde Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü'nü içeriyor. Ayrıca gelecekteki güncellemelerle birlikte araç, neredeyse her yere minimum sürücü müdahalesiyle kendi kendine gidebilecek.

TÜRKİYE İÇİN İŞ İLANI AÇILMIŞTI

Tesla’nın Türkiye’de Full Self-Driving (FSD) teknolojisi için ilk adım hamlesi olarak görülen iş ilanında, İstanbul merkezli olarak çalışacak Araç Operatörü (Vehicle Operator) arıyordu.

Markanın bu hamlesi, otonom sürüş için Türkiye’nin yol koşullarını öğrenme sürecine geçildiğini gösteriyor. İlanla işe alınacak kişiler, Tesla için İstanbul trafiğinde aktif görev alarak veri toplayacak.

Toplanan verilerle Tesla’nın Full Self-Driving teknolojisinin İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki trafik, yol işaretleri ve yaya davranışlarına adapte edilecek. Şirket, yerel verilerle otonom sürüş yazılımının bölge şartlarına göre optimize ediyor.

AVRUPA’DA İLK ONAY HOLLANDA’DAN GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda Hollanda araç otoritesi (RDW), Tesla’nın "Full Self-Driving (FSD) Supervised" (Denetimli Tam Otonom Sürüş) sistemine resmi onay vermişti.

Türkiye, AB üyesi olmamasına rağmen otomotiv mevzuatında AB ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) regülasyonlarını takip ediyor.

Hollanda’da UN/ECE bünyesinde kabul edilen regülasyon Türkiye’deki mevzuatla uyumlaştırılırsa, Tesla Türkiye’nin yapacağı başvuru için hukuki altyapı oluşacak.

Avrupa Birliği’nde sistemin onaylanması için üye ülkelerin yüzde 55’inin “evet” oyu vermesi gerekiyor

AVRUPA’DA İNCELEME ALTINDA

Tesla’nın Avrupa genelinde kısa sürede onay almak istediği FSD konusunda güvenlik endişeleri devam ediyor.

Avrupa’da birçok ülkede denemeleri yapılan Tesla’nın sisteminin hız limitlerini aşma eğilimi, buzlu yol performansı ve sürücü denetiminin aşılabilmesi gibi konular düzenleyicileri endişelendiriyor.

