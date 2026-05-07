Güney Afrika polisi, Mpumalanga eyaletindeki Komati Nehri’nde sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen iş insanı Gabriel Batista’yı arama çalışmaları sırasında nehirden çıkarılan dev timsahın midesinde bulunan insan kalıntıları ve terliklerin kayıp vakalarıyla bağlantısını araştırıyor.

Geçtiğimiz hafta Güney Afrika’yı vuran şiddetli yağışlar Komati Nehri’nin taşmasına sebep oldu. Bölgedeki alçak bir köprüden aracıyla geçmeye çalışan bir iş insanı, yola taşan sulara kapılarak gözden kayboldu.

Polisten yapılan açıklamada, iş insanı Gabriel Batista’yı arama çalışmaları sırasında nehirden çıkarılan dev timsahın midesinde bulunan insan kalıntıları ve 6 terliğin, daha önceki kayıp vakalarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Güney Afrikada gizemli olay! Dev timsahın midesinden altı terlik çıktı: Kayıp dosyaları yeniden incelenecek

İnsan kalıntılarının Batista’ya ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi beklenirken, timsahın midesinde bulunan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimali değerlendiriliyor.

Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan 59 yaşındaki iş insanını arama kurtarma çalışmalarında, bölgedeki şişkin halde hareketsiz bekleyen bir timsah etkisiz hale getirilmişti.

Güney Afrikada gizemli olay! Dev timsahın midesinden altı terlik çıktı: Kayıp dosyaları yeniden incelenecek

Batista'ya saldırarak ölümüne neden olduğundan şüphelenilen 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki timsahın midesinde insan kalıntılarıyla birlikte 6 terlik bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası