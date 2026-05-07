Fransa’da edebiyat profesörü Florent Montaclair’in, bizzat kurduğu hayali bir kurum üzerinden kendisine "Nobel’e eşdeğer" ödül verdiği iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı. Görkemli törenlerle kamuoyunu yanılttığı öne sürülen profesör hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Fransa’da edebiyat profesörü Florent Montaclair, hakkındaki dolandırıcılık iddialarıyla akademi dünyasını derinden sarstı. Fransız Ulusal Meclisi’nde düzenlenen görkemli bir törende “Filoloji Altın Madalyası” alan Montaclair’in, ödülü ve ödülü veren kurumu kendisinin oluşturduğu öne sürüldü.

Akademi dünyasını sarsan skandal, 2018’de Romanyalı gazetecilerin durumdan şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Olayın izini süren gazeteciler, söz konusu kurumların yalnızca Fransa’dan yönetilen internet sitelerinde var olduğunu ortaya koydu.

'NOBEL'E EŞDEĞER' GÖSTERİLDİ

Guardian’ın aktardığına göre Montaclair, “Uluslararası Filoloji Derneği” isimli, gerçekte var olmayan bir kurum kurdu ve bu kurum adına “Filoloji Altın Madalyası” isimli bir ödül oluşturdu. Ödül, kamuoyuna Nobel seviyesinde prestijli bir başarı gibi tanıtıldı.

HAYALİ KURUMDAN HAYALİ ÖDÜL

2016 yılında Fransız Ulusal Meclisi’nde düzenlenen törende söz konusu ödül Montaclair’e verildi. Törene Nobel ödülü sahipleri, eski bakanlar, milletvekilleri ve akademisyenler de katıldı. Hatta katılımcılara, ödülün daha önce ünlü yazar Umberto Eco’ya da verildiği söylendi.

VERİLEN ADRES KUYUMCUYA ÇIKIYOR

Ancak soruşturmayı yürüten dedektifler, “Uluslararası Filoloji Derneği”nin gerçekte bulunmadığını belirledi. Derneğin bağlantılı olduğu öne sürülen Amerikan üniversitesinin ise yalnızca internet sitesinden ibaret olduğu ve adresinin Delaware’deki bir kuyumcuya çıktığı ifade edildi.

BU SİSTEM ÜZERİNDNE MADDİ BİR KAZANÇ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Savcılık ayrıca Montaclair’in madalyayı Paris’te bir kuyumcudan yaklaşık 250 euro karşılığında yaptırdığını tespit etti. Profesörün, sahte olduğu öne sürülen diploma ve ödülleri akademik kariyerinde terfi ve maaş artışı için kullanıp kullanmadığı da araştırılıyor. Savcı Paul-Édouard Lallois, soruşturmanın merkezinde Montaclair’in bu sistem üzerinden maddi veya akademik kazanç sağlayıp sağlamadığının bulunduğunu söyledi. Savcı, “Bu devasa bir aldatmacaya benziyor” ifadelerini kullandı. Montaclair’in yaklaşık 20 yıl görev yaptığı üniversite ise akademisyeni süresiz olarak açığa aldı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Montaclair ise madalyanın sahte olmadığını savunarak, 'herkesin bir madalya oluşturabileceğini' savundu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından profesör hakkında resmi suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine karar verilecek. Suçlu bulunması halinde Montaclair’in beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

