Huawei, erişilebilir sağlık anlayışını merkeze alan yeni akıllı saat serisi 'Huawei Watch Fit 5'i Tayland'da gerçekleştirilen küresel etkinlikte tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, standart ve Pro modellerinden oluşan seri, hafif tasarımı, 'Panda' mini egzersizleri, gelişmiş sağlık takibi ve profesyonel spor modlarıyla dikkati çekiyor.

Seri, gün boyu hareketli hayat temposuna uyum sağlayan akıllı bir deneyim vadediyor. Kare tasarım dilini geliştiren Watch Fit 5, kayış hariç 27 gram ağırlığı ve 9,5 milimetre inceliğiyle kullanıma sunuluyor. 1,82 inçlik AMOLED ekran, 2500 nit tepe parlaklığı ve 1,8 milimetrelik ince çerçevesiyle doğrudan güneş ışığında da görünürlük sağlayan seride, yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kasa ve naylon kayışlı versiyonların yanı sıra floroelastomer kayışlı siyah, beyaz ve mor renk seçenekleri bulunuyor.

Serinin üst modeli Watch Fit 5 Pro turuncu, beyaz ve siyah renkleriyle satışa çıkıyor. Titanyum alaşım gövde, 2.5D safir cam ve havacılık sınıfı nanoseramik kaplama, beyaz modelde cihazın sertliğini yüzde 130 artırıyor. Pro modelin 1,92 inçlik ekranı, 1Hz-60Hz LTPO paneliyle 3000 nit parlaklığa ulaşıyor.

PERFORMANS YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILDI

Yeni serinin donanım ve yazılım mimarisinde çeşitli geliştirmeler yapıldı. Yeni nesil çip sayesinde genel performans yüzde 50 oranında artırılırken, dahili depolama alanı 64 GB eMMC seviyesine yükseltildi. Standart modelin ekran parlaklığı 2500 nite ulaştı ve inceltilen çerçeveler sayesinde ekran-gövde oranı artırıldı. Batarya kapasitesi de 471 mAh değerine çıkarıldı. Sisteme entegre edilen yeni ses kayıt işlevi de serinin günlük yeteneklerini genişletiyor.

Ölçüm doğruluğunu artıran PPG 6.0 sensör modülüne ve TruSleep 5.0 sistemine geçiş yapılan modelde, cihaza entegre edilen yeni 32G yüksek hassasiyetli sensör, düşme algılama ve acil durum araması özelliklerini kullanıma sunuyor. Ayrıca kadın sağlığı yönetimi, yeni araştırma özellikleriyle destekleniyor. Gelişmiş bisiklet modları, artırılan golf haritası kapasitesi ve mini antrenman içerikleriyle spor takibinde kapsamlı bir ekosistem sağlanıyor.

Seride, Mini-Workout uygulaması, ekipman gerektirmeyen 30 farklı esneme ve hareket seansını animasyonlu bir 'Panda' eşliğinde sunuyor. Masa başında geçirilen uzun saatlerin oluşturduğu stresi ve duruş bozukluklarını azaltmayı hedefleyen bu özellik, akıllı saat kadranındaki pandanın kullanıcının hareket seviyesine göre duygu değiştirmesiyle motivasyon sağlıyor.

Yeni nesil TruSense Sistemi ile donatılan seri, geliştirilmiş 6 LED ve 6 PD'li modül ile kalp atış hızı, SpO2 ve uyku solunum farkındalığı sunuyor. Yeni vücut sıcaklığı sensörü sayesinde kadın kullanıcılar için ovülasyon takibi yapılabiliyor.

Watch Fit 5 Pro, tek kanallı EKG analizi, atriyal fibrilasyon riski tespiti ve arteriyel sertlik ölçümü gibi klinik düzeyde kardiyovasküler koruma özellikleri barındırıyor. Ayrıca tüm seride yer alan yeni 32G aralıklı IMU sensörü ile yüksek etkili düşüşler algılanarak otomatik acil durum araması gerçekleştirilebiliyor.

PROFESYONEL SPOR MODLARI DESTEKLENİYOR

Yüzden fazla spor modunu destekleyen cihazlar, spesifik branşlarda veri sunuyor. Bisiklet modunda sanal güç ve kadans ölçümü, telefonu bisiklet bilgisayarına dönüştürme ve rota navigasyonu sunulurken, patika koşusunda Sunflower konumlandırma sistemi, ara nokta mesafeleri ve rakım eğilim grafiği sağlanıyor. Pro modeline özel golf modunda dünya çapında 17 binden fazla golf sahasının vektörel haritası, rüzgar ve eğim verileriyle canlı skor kartı bulunuyor. Yine Pro modeline özel olarak vurgun uyarısı dahil 40 metre serbest dalış desteği veriliyor. Raket sporlarında ise üçüncü taraf uygulamalarla entegre analizler yapılabiliyor. Cihaza entegre edilen NFC teknolojisi sayesinde kullanıcılar akıllı saatleriyle temassız ödeme de yapabiliyor.

İşletim sisteminden bağımsız çalışan Huawei Sağlık uygulaması üzerinden oluşturulabilen özel gruplar sayesinde kullanıcılar atılan adım, kat edilen mesafe ve yakılan kalori gibi verilerini arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Uygulama içi anlık sıralama ve derecelendirme listeleri ise rutin egzersizlere entegre ediliyor.

Watch Fit 5, hafif kullanımda 10 güne, tipik kullanımda 7 güne varan pil ömrü sunuyor. Watch Fit 5 Pro ise 60 dakikada tam doluma ulaşan kablosuz hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. Cihazlar, iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor.

Watch Fit 5 serisi, Huawei Online Mağaza üzerinden satışa açıldı. Başlangıç fiyatı 7 bin 999 lira olan Watch Fit 5 için ön satış döneminde 99 lira ödeyen kullanıcılara 500 lira indirim ve FreeBuds SE 2 kablosuz kulaklık hediye ediliyor. Başlangıç fiyatı 11 bin 499 lira olan Watch Fit 5 Pro için ise ön satış döneminde 99 lira ödeyen kullanıcılara 1000 lira indirim ve FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık hediye ediliyor.

Tayland'da gerçekleştirilen lansmanda ayrıca maraton sporcusu Eliud Kipchoge ile geliştirilen Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition, Watch Ultimate Design Spring Edition ve MatePad Pro Max modelleri de tanıtıldı.

