Fiat, Mayıs ayı fiyat listesini güncelledi. Mayıs ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara yine zam yapıldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…

Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea’nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte sevilen modeli Egea Cross’un fiyatı da 1.8 milyona yaklaştı.

İlk dört ayda fiyatlarına zam yapan marka Mayıs ayına da fiyatları yukarı çekti. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…

Fiat Egea

MODEL NİSAN BAŞLANGIÇ FİYATI (TL) MAYIS BAŞLANGIÇ FİYATI (TL) FARK Fiat Egea Sedan 1.429.900 1.499.900 70.000 Fiat Egea Cross 1.714.900 1.779.900 65.000 Fiat Grande Panda 1.514.900 1.440.900 -74.000 Fiat 600 1.969.900 1.934.900 -35.000 Fiat 500e 2.093.900 2.149.900 56.000 Fiat Topolino 584.900 594.900 10.000

İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Mayıs ayına özel neredeyse tüm modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan ve Egea Cross’ta 100.000 TL’ye, Grande Panda’nın elektrikli versiyonlarında 150.000 bin TL’ye ve Topalino’da 90.000 TL’ye varan İndirimler var.



İşte model model tüm Fiat araçlarının Mayıs 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…

EGEA SEDAN MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.499.900 - 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.744.900 1.694.900 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.599.900 1.499.900 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.794.900 1.744.900 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.674.900 1.574.900 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 1.898.900 1.798.900

Egea Cross

EGEA CROSS MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street Otomatik Dizel 1.779.900 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban Otomatik Dizel 1.879.900 1.779.900 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge Otomatik Dizel 1.938.900 1.888.900 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited Otomatik Dizel 2.069.900 2.019.900

Grande Panda

GRANDE PANDA 2026 MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı

(TL) Kampanyalı

Fiyat (TL) 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2026 1.584.900 1.440.000 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2025 1.539.900 1.390.000 1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon Otomatik Hibrit 2025 1.669.900 1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima Otomatik Hibrit 2025 1.789.900

Topalino

TOPALİNO 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Standart 6 kW/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 684.900 Plus 6 kW/8 HP Otomatik Elektrikli 2025 709.900

Fiat 600

FİAT 600 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) BEV La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli 2025 1.969.900 1.834.900

Fiat 500E

FİAT 500E GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2025 2.149.900

