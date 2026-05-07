En ucuz Egea 1.5 milyon TL oldu! Fiat Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı
Fiat, Mayıs ayı fiyat listesini güncelledi. Mayıs ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara yine zam yapıldı. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…
- Fiat Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 1.429.900 TL'den 1.499.900 TL'ye yükselmiştir.
- Fiat Egea Cross'un başlangıç fiyatı 1.714.900 TL'den 1.779.900 TL'ye çıkmıştır.
- Fiat Grande Panda'nın başlangıç fiyatı 1.514.900 TL'den 1.440.900 TL'ye düşmüştür.
- Fiat, 2026 yılı Mayıs ayına özel Egea Sedan ve Egea Cross'ta 100.000 TL'ye varan indirimler uygulamaktadır.
- Egea Sedan'ın 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge manuel dizel modelinin kampanyalı fiyatı 1.574.900 TL'dir.
- Egea Cross'un 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+Urban modelinin kampanyalı fiyatı 1.779.900 TL'dir.
Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea’nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte sevilen modeli Egea Cross’un fiyatı da 1.8 milyona yaklaştı.
İlk dört ayda fiyatlarına zam yapan marka Mayıs ayına da fiyatları yukarı çekti. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…
|MODEL
|NİSAN BAŞLANGIÇ FİYATI (TL)
|MAYIS BAŞLANGIÇ FİYATI (TL)
|FARK
|Fiat Egea Sedan
|1.429.900
|1.499.900
|70.000
|Fiat Egea Cross
|1.714.900
|1.779.900
|65.000
|Fiat Grande Panda
|1.514.900
|1.440.900
|-74.000
|Fiat 600
|1.969.900
|1.934.900
|-35.000
|Fiat 500e
|2.093.900
|2.149.900
|56.000
|Fiat Topolino
|584.900
|594.900
|10.000
İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı Mayıs ayına özel neredeyse tüm modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan ve Egea Cross’ta 100.000 TL’ye, Grande Panda’nın elektrikli versiyonlarında 150.000 bin TL’ye ve Topalino’da 90.000 TL’ye varan İndirimler var.
İşte model model tüm Fiat araçlarının Mayıs 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…
EGEA SEDAN MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.499.900
|-
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.744.900
|1.694.900
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Dizel
|1.599.900
|1.499.900
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.794.900
|1.744.900
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|1.674.900
|1.574.900
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.898.900
|1.798.900
EGEA CROSS MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.779.900
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.879.900
|1.779.900
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.938.900
|1.888.900
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|2.069.900
|2.019.900
GRANDE PANDA 2026 MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı
(TL)
|Kampanyalı
Fiyat (TL)
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|1.584.900
|1.440.000
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|1.539.900
|1.390.000
|1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon
|Otomatik
|Hibrit
|2025
|1.669.900
|1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima
|Otomatik
|Hibrit
|2025
|1.789.900
TOPALİNO 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Standart 6 kW/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|684.900
|Plus 6 kW/8 HP
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|709.900
FİAT 600 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|BEV La Prima 54 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|1.969.900
|1.834.900
FİAT 500E GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı (TL)
|Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2025
|2.149.900