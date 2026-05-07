Şebnem Ferah’ın İstanbul konserine yoğun ilgi gösterilirken, biletlerin 12 dakikada tükenmesi üzerine hayranlarını sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının, artan talep nedeniyle İstanbul’da bir konser daha vereceği açıklandı.

6 yıl aranın ardından sahnelere dönme kararı alan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, hayranlarını heyecanlandıran geri dönüşüyle müzik dünyasında gündeme oturdu. Sanatçının dönüş kapsamında 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği ilk konserle uzun süren sahne özlemini gidereceği öğrenildi.

2. İSTANBUL KONSERİ 27 HAZİRAN’DA

Yoğun ilgi gören dönüş projesi kapsamında Ferah’ın konser takvimi genişletilirken, ikinci konser tarihi de netleşti. Ünlü sanatçı, 27 Haziran’da yine KüçükÇiftlik Park sahnesinde sevenleriyle bir kez daha buluşarak unutulmaz şarkılarını hep bir ağızdan seslendirecek.

YENİ BİLETLER 8 MAYIS’TA ÇIKACAK

Bilet satışlarının başlamasıyla birlikte yeniden büyük bir talep oluşacağı, 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te satışa çıkacak biletlerin kısa sürede tükenmesinin beklendiği bildirildi. Daha önce açıklanan ilk konser biletleri ise 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuş ve yalnızca 12 dakika içinde tükenmişti.

SON ALBÜMÜNÜ 2018’DE ÇIKARDI

Son olarak 2020 yılında sahne alan Şebnem Ferah, 2023’te doğum gününde yaptığı duygusal paylaşımda uzun süredir sahnelerden uzak kalmasına değinmiş, müzikten kopmanın kendisi için zor olduğunu ifade etmişti. Ünlü sanatçının son albümü ise 2018 yılında yayımlanan “Parmak İzi” olmuştu.

Ferah’ın stüdyoda yaptığı paylaşımlar ve yeni projelere dair verdiği ipuçları ise son dönemde hayran kitlesinde büyük bir beklenti oluşturmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası