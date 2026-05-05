Türk rock müziğinin başarılı ismi Şebnem Ferah, uzun süredir sahnelerden uzak kalmasının ardından yeniden konser vereceğini duyurdu. Sanatçı, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek özel bir etkinlikle hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Konserin KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirileceği belirtilirken, Ferah’ın sahnelere dönüşü müzikseverler arasında büyük heyecana neden oldu.

Ünlü sanatçı Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüş hazırlığıyla müzik dünyasında yeniden büyük ilgi oluşturdu.

ŞEBNEM FERAH: GÜN SAYIYORUM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, duygularını kısa bir mesajla paylaştı. Ferah, “Şimdi ne yazsam heyecanımı tam olarak anlatmaya yetmez, eksik kalır. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere…” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede gündeme otururken, birçok ünlü isim de yorumlarıyla destek verdi ve mutluluklarını dile getirdi.

Şebnem Ferah sahnelere geri dönüyor: İstanbul konser tarihini bizzat açıkladı

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Edinilen bilgilere göre konser biletleri 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacak. Biletlerin Bubilet üzerinden temin edilebileceği aktarıldı. Yoğun ilgi görmesi beklenen etkinliğin biletlerinin kısa sürede tükenebileceği tahmin ediliyor.

6 YIL SONRA KONSER VERECEK

Şebnem Ferah, son konserini 2020 yılında vermişti. Uzun bir aranın ardından sahnelere dönmesi, özellikle hayran kitlesi tarafından büyük bir beklentiyle karşılandı. Sanatçı, 2023 yılında yaptığı bir paylaşımda da uzun süredir sahnelerden uzak olmanın kendisi için sıra dışı bir deneyim olduğunu ifade etmişti.

Şebnem Ferah sahnelere geri dönüyor: İstanbul konser tarihini bizzat açıkladı

Öte yandan Ferah’ın son stüdyo albümü 2018 yılında yayımlanan “Parmak İzi” olmuştu. Aradan geçen sürede yeni albüm beklentisi de gündemde kalmaya devam ederken, bu konserin sanatçının sahneye dönüş sürecinde önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası