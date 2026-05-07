Fransız üretici Citroen, Mayıs fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, Ami ve C5 modellerinin güncel fiyatlarını ve indirim kampanyalarını paylaştı.

Citroen Mayıs ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı. Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan nakit indirim kampanyası dikkat çekiyor. Model ve donanıma göre 275 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin bütün versiyonlarında 270.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 6 kW Elektrik Motor Ami 2026 585.000 545.000 -40.000 6 kW Elektrik Motor Yeni Ami Dark Side 2026 600.000 560.000 -40.000 6 kW Elektrik Motor Ami 2025 565.000 525.000 -40.000 6 kW Elektrik Motor Ami Buggy 2025 605.000 540.000 -65.000

Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de nakit alımlarda indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 135 bin TL ve giriş seviyesi Plus donanımda 125 bin TL indirim uygulanıyor. Ayrıca 250.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz kampanyası bulunuyor. İşte Mayıs 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 83 kW Elektrikli Motor Plus 2026 1.525.000 1.400.000 -125.000 83 kW Elektrikli Motor Max 2026 1.585.000 1.450.000 -135.000 83 kW Elektrikli Motor Plus 2025 1.448.000 83 kW Elektrikli Motor Max 2025 1.506.000

C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik nakit alım indirimleri uygulanıyor. İşte Mayıs 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.125.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.220.000 2.120.000 -100.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max - 7 Koltuk 2026 2.330.000 2.230.000 -100.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2025 1.955.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2025 2.097.000 1.997.000 -100.000

Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise sadece 2025 model yılında indirim var. Ayrıca 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunulmakta. İşte Mayıs 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2026 1.740.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2026 1.880.000 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 2025 1.687.000 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 2025 1.792.000 1.650.000 -142.000

Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmakta. İşte Mayıs ayı Citroen C4 Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.060.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.170.000 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 2025 1.858.000 1.828.000 -30.000 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2025 2.045.000 2.015.000 -30.000

İşte Mayıs ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.295.000 115 kW Elektrikli Motor Max 2025 2.136.000

İşte Mayıs ayı Citroen C4 X Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 You 2026 2.060.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.170.000 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 2025 1.880.000 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2025 2.066.000 2.036.000 -30.000

İşte Mayıs ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 115 kW Elektrikli Motor Max 2026 2.255.000 115 kW Elektrikli Motor Max 2025 2.103.000

Mayıs ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Plus 2026 2.650.000 2.375.000 -275.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2026 2.900.000 1.2 Hybrid 145 - eDCS6 Max 2025 2.700.000

Mayıs ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…

Versiyon Donanım Model Yılı Liste fiyatı (TL) 157 kW Elektrikli Motor Plus 2026 2.430.000

