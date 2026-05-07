Citroen'den 275 bin TL’ye varan indirim kampanyası
Fransız üretici Citroen, Mayıs fiyat listesini açıkladı. Marka sevilen modelleri C3, Ami ve C5 modellerinin güncel fiyatlarını ve indirim kampanyalarını paylaştı.
- Elektrikli ve hibrit modellerde yoğunlaşan kampanyalarla 275 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor.
- Citroen Ami'nin tüm versiyonlarında 270.000 TL için 12 ay %0 faiz veya nakit indirimi mevcut.
- Citroen e-C3 modelinde Max donanım için 135 bin TL, Plus donanım için 125 bin TL indirim ve %0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- C3 Aircross Hybrid'in her donanımında 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.
- Elektrikli e-C3 Aircross'ta sadece 2025 model yılında indirim ve 300.000 TL için 12 ay %0 faiz kampanyası yer alıyor.
- C4 ve C4 X modellerinde 150.000 TL için 12 ay %0 faiz veya nakit indirimi kampanyası mevcut.
- C5 Aircross Hybrid 145 modelinde 275.000 TL'ye varan indirimler sunuluyor.
Citroen Mayıs ayı boyunca geçerli olacak sıfır otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını paylaştı. Yayınlanan listede elektrikli ve hibrit modellerin çokluğu ile pek çok modelde uygulanan nakit indirim kampanyası dikkat çekiyor. Model ve donanıma göre 275 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.
Citroen’in şehir içi mobilite için sunduğu micro aracı Ami’nin bütün versiyonlarında 270.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2026
|585.000
|545.000
|-40.000
|6 kW Elektrik Motor
|Yeni Ami Dark Side
|2026
|600.000
|560.000
|-40.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami
|2025
|565.000
|525.000
|-40.000
|6 kW Elektrik Motor
|Ami Buggy
|2025
|605.000
|540.000
|-65.000
Citroen elektrikli küçük SUV modeli e-C3’te de nakit alımlarda indirim kampanyaları var. 2026 model yılı Max donanım seviyesinde 135 bin TL ve giriş seviyesi Plus donanımda 125 bin TL indirim uygulanıyor. Ayrıca 250.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz kampanyası bulunuyor. İşte Mayıs 2026 Citroen e-C3 fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|1.525.000
|1.400.000
|-125.000
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|1.585.000
|1.450.000
|-135.000
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2025
|1.448.000
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|2025
|1.506.000
C3 Aircross Hybrid’te ise her donanım seviyesinde 100.000 TL’lik nakit alım indirimleri uygulanıyor. İşte Mayıs 2026 Citroen C3 Aircross Hybrid fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.125.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.220.000
|2.120.000
|-100.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max - 7 Koltuk
|2026
|2.330.000
|2.230.000
|-100.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2025
|1.955.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2025
|2.097.000
|1.997.000
|-100.000
Elektrikli e-C3 Aircross’ta ise sadece 2025 model yılında indirim var. Ayrıca 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunulmakta. İşte Mayıs 2026 Citroen e-C3 Aircross fiyat listesi…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|2026
|1.740.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|2026
|1.880.000
|83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil
|Max
|2025
|1.687.000
|83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil
|Max
|2025
|1.792.000
|1.650.000
|-142.000
Citroen C4 ve Citroen C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmakta. İşte Mayıs ayı Citroen C4 Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.060.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.170.000
|1.2 PureTech 130 HP - EAT8
|You
|2025
|1.858.000
|1.828.000
|-30.000
|1.2 PureTech 130 HP - EAT8
|Max
|2025
|2.045.000
|2.015.000
|-30.000
İşte Mayıs ayı Elektrikli Citroen e-C4 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.295.000
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2025
|2.136.000
İşte Mayıs ayı Citroen C4 X Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|You
|2026
|2.060.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.170.000
|1.2 PureTech 130 HP - EAT8
|You
|2025
|1.880.000
|1.2 PureTech 130 HP - EAT8
|Max
|2025
|2.066.000
|2.036.000
|-30.000
İşte Mayıs ayı Elektrikli Citroen e-C4 X fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2026
|2.255.000
|115 kW Elektrikli Motor
|Max
|2025
|2.103.000
Mayıs ayı Citroen C5 Aircross Hybrid 145 fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Plus
|2026
|2.650.000
|2.375.000
|-275.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2026
|2.900.000
|1.2 Hybrid 145 - eDCS6
|Max
|2025
|2.700.000
Mayıs ayı Elektrikli Citroen e-C5 Aircross fiyatları…
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Liste fiyatı (TL)
|157 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2026
|2.430.000