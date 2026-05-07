Faizsiz yatırım araçları son yıllarda daha fazla tercih edilmeye başladı. Katılım bankacılığı sistemi içinde sunulan hesaplar, altın yatırımları ve kira sertifikaları gibi seçenekler, birikimlerini faizsiz şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, Faizsiz birikim yaparken nelere dikkat edilmeli?

Türkiye’de faizsiz bankacılık ve islami yatırım fonu seçeneklerinin artmasıyla birlikte yatırımcılar da alternatif birikim yöntemlerine yöneliyor. Uzmanlar, faizsiz yatırım yaparken hem risk seviyesinin hem de yatırım aracının yapısının iyi araştırılması gerektiğini belirtiyor.

FAİZSİZ BİRİKİM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Faizsiz yatırım yapmak isteyen kişilerin öncelikle tercih edecekleri ürünün nasıl kazanç sağladığını öğrenmesi gerekiyor. Katılım bankalarında kullanılan sistemde faiz yerine kâr paylaşımı modeli uygulanıyor. Bu nedenle getiriler sabit olmuyor ve yatırım yapılan alanın performansına göre değişebiliyor.

Uzmanlar, yatırım yaparken tüm birikimin tek bir alana yönlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Altın, kira sertifikası, katılım hesabı ve gayrimenkul gibi farklı yatırım araçlarının birlikte değerlendirilmesi, riskin dengelenmesine yardımcı olabiliyor.

Faizsiz yatırım araçlarında kısa sürede yüksek kazanç beklentisi yerine uzun vadeli birikim anlayışı öne çıkıyor. Özellikle altın ve gayrimenkul gibi araçlar, uzun vadede değer koruma amacıyla tercih ediliyor.

BAŞLICA FAİZSİZ YATIRIM ARAÇLARI NELERDİR?

Katılım hesapları, faizsiz yatırım araçları arasında en çok kullanılan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu sistemde bankalar, toplanan fonları ticari faaliyetlerde değerlendiriyor ve elde edilen kâr yatırımcılarla paylaşılıyor. Kira sertifikaları yani sukuk ürünleri de son dönemde ilgi gören yatırım araçları arasında yer alıyor.

Altın ve gümüş yatırımları ise özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülüyor. Değerli madenler, uzun vadede birikim yapmak isteyen yatırımcıların tercih ettiği araçlar arasında bulunuyor.

Gayrimenkul yatırımları ve faizsiz gayrimenkul yatırım fonları da dikkat çeken alternatifler arasında yer alıyor. Bu yatırımlar hem kira geliri hem de değer artışı potansiyeli nedeniyle tercih ediliyor.

