Katılım endeksi, yatırım tercihlerini yalnızca finansal getiriyle değil; etik, çevresel ve dini hassasiyetlerle birlikte değerlendiren yatırımcılar için önemli bir filtre görevi görüyor. Uzmanlar, yatırımcıların endeks güncellemelerini düzenli takip etmesinin ve portföylerini bu kriterlere göre şekillendirmesinin önemine dikkat çekiyor. Peki, Katılım Endeksinde portföyünüzdeki bir hisse endeksten çıkarılırsa ne yapmalısınız?

Katılım endeksi, yatırım kararlarını inanç ve etik değerlerle uyumlu şekilde şekillendirmek isteyenler için güvenilir bir yol haritası sunar. Bir hissenin katılım endeksine uygun olmamasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, şirketin faaliyet alanının kapsam dışı sektörlerde yer almasıdır. Örneğin faizli finans hizmetleri sunan bankalar, alkol üretimi yapan şirketler, kumar ve bahis platformları, tütün üreticileri ve domuz ürünleri işleyen firmalar doğrudan kapsam dışındadır.

İkinci neden ise finansal oran eşiklerinin aşılmasıdır. Faaliyet alanı uygun olsa bile, faizli borçları piyasa değerinin %33’ünü aşan veya uygun olmayan faaliyetlerden elde ettiği gelir %5’i geçen şirketler endekse dahil edilemez.

Endekste yer alan şirketler, düzenli denetim süreçlerinden geçerek listede kalmaya devam eder. Bu sayede yatırımcılar, oluşturdukları portföyün etik ve mali yönden sürdürülebilirliğini izleyebilir. Aynı zamanda katılım endeksi, etik değerlerle uyumlu yatırımların piyasadaki karşılığını ölçmek için güçlü bir performans göstergesi görevi görür.

Bu durumda katılım bankalarının genel uygulamasına göre, 2 dönem üst üste endeks kriterlerine uymayan hisselerin sadece satışına izin verilir; yeniden uyum sağlanana kadar alış yapılamaz. Bu nedenle endeks güncellemelerini düzenli takip etmek ve portföyünüzü buna göre revize etmek önem taşır.

KAPSAM DIŞINDA KALAN SEKTÖRLER

Katılım endeksine dahil edilmemesi gereken sektörlere dair kriterleri belirlemek, yatırımcıların dini ve etik hassasiyetlerini korumak açısından kritik önem taşır. Bu nedenle aşağıdaki faaliyet gösteren şirketler endeks dışında bırakılır:

Alkollü içkilerin üretimi ve ticareti

Tıbbi amaç dışındaki uyuşturucu madde üretimi ve ticareti

Kumar ve benzeri şans oyunları

Domuz ve yan ürünlerinin üretimi ve satışı

Faizli finansal işlemler

Vadeli işlem ve türev araçlar

Ahlaka veya genel İslami değer yargılarına aykırı yayıncılık

Helal olmayan eğlence ve turizm faaliyetleri

Doğaya veya canlılara ciddi zarar veren sanayi faaliyetleri

Genetik müdahaleler ve insan fıtratını etkileyecek biyoteknolojik faaliyetler

Tütün ve bağımlılık yapıcı ürünlerin üretimi ya da satışı

