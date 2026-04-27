Borsada yatırım yaparken yalnızca getiriye odaklanmayan, aynı zamanda İslami yatırım anlayışıyla faiz hassasiyeti gözeten yatırımcılar için katılım endeksleri önemli bir rehber niteliği taşır. Borsa İstanbul tarafından oluşturulan bu endeksler, faizsiz finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisselerini bir araya getirerek yatırımcılara hem etik hem de şeffaf bir yatırım zemini sunar. Peki, hangi hisselerden kaçınmak gerekir? Hangi hisseler katılım endeksine uygun değil?

Katılım Finansı ilkelerine göre yatırım kararlarını veren bireysel ve kurumsal yatırımcıların söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesi, şirketlerin bu alandaki farkındalıklarının artması ve Katılım Finansı sektöründeki fonlama imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla Borsa İstanbul tarafından katılım endeksleri oluşturulmuştur.

KATILIM ENDEKSİ AMAÇLARI

Katılım endeksleri, yatırımcılara yalnızca finansal değil, aynı zamanda inanç ve etik değerlere uygun yatırım yapma imkânı sunmak amacıyla oluşturuluyor. Bu endeksler sayesinde yatırımcılar, tercihlerini değerleriyle uyumlu şirketlerden yana kullanabiliyor.

Öte yandan söz konusu yapı yalnızca yatırımcıyı hedef almıyor. Şirketlerin katılım finans ilkelerine uyum konusunda bilinçlenmesi, bu doğrultuda hareket etmeye teşvik edilmesi ve sektöre olan ilginin artırılması da temel amaçlar arasında yer alıyor.

Ayrıca katılım endeksleri, şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırarak katılım finans ekosistemi içinde daha aktif rol almalarını sağlıyor. Böylece firmaların mali yapılarının güçlendirilmesine de katkı sunuluyor.

HANGİ HİSSELER KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL?

Bir hissenin katılım endeksine uygun olmamasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, şirketin faaliyet alanının kapsam dışı sektörlerde yer almasıdır. Örneğin faizli finans hizmetleri sunan bankalar, alkol üretimi yapan şirketler, kumar ve bahis platformları, tütün üreticileri ve domuz ürünleri işleyen firmalar doğrudan kapsam dışındadır.

İkinci neden ise finansal oran eşiklerinin aşılmasıdır. Faaliyet alanı uygun olsa bile, faizli borçları piyasa değerinin %33’ünü aşan veya uygun olmayan faaliyetlerden elde ettiği gelir %5’i geçen şirketler endekse dahil edilemez. Bu durum, özellikle dönemsel değerlendirmelerde bazı şirketlerin endeksten çıkarılmasına yol açabilir.

