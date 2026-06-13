SPK, Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı ile kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirleri 26 Haziran'a kadar uzattı.

Piyasalardaki dalgalanmaların yakından takip edildiği dönemde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yatırımcıları ilgilendiren yeni bir karar geldi. Borsa İstanbul'da uygulanan bazı geçici tedbirlerin süresi yeniden uzatılırken, açığa satış yasağının devam etmesine karar verildi.

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26 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 26 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

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MART AYINDA DEVREYE ALINMIŞTI

SPK, piyasalardaki oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla açığa satış yasağını ilk olarak mart ayında devreye almıştı. Daha önce birkaç kez uzatılan uygulama, son kararla birlikte 26 Haziran seans sonuna kadar devam edecek.

Uzmanlar, söz konusu tedbirlerin kısa vadede piyasalardaki sert fiyat hareketlerini sınırlamayı ve yatırımcı güvenini desteklemeyi amaçladığını değerlendiriyor.

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