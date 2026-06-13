SPK, açığa satış yasağını bir kez daha uzattı
SPK, Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı ile kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirleri 26 Haziran'a kadar uzattı.
- Açığa satış yasağı 26 Haziran'a kadar devam edecek.
- Kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler de 26 Haziran'a kadar sürecek.
- SPK, piyasalardaki oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla açığa satış yasağını ilk olarak mart ayında devreye almıştı.
- Uygulama, daha önce birkaç kez uzatılmıştı.
- Uzmanlar, tedbirlerin kısa vadede sert fiyat hareketlerini sınırlamayı ve yatırımcı güvenini desteklemeyi amaçladığını değerlendiriyor.
Piyasalardaki dalgalanmaların yakından takip edildiği dönemde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yatırımcıları ilgilendiren yeni bir karar geldi. Borsa İstanbul'da uygulanan bazı geçici tedbirlerin süresi yeniden uzatılırken, açığa satış yasağının devam etmesine karar verildi.
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26 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin 26 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.
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MART AYINDA DEVREYE ALINMIŞTI
SPK, piyasalardaki oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla açığa satış yasağını ilk olarak mart ayında devreye almıştı. Daha önce birkaç kez uzatılan uygulama, son kararla birlikte 26 Haziran seans sonuna kadar devam edecek.
Uzmanlar, söz konusu tedbirlerin kısa vadede piyasalardaki sert fiyat hareketlerini sınırlamayı ve yatırımcı güvenini desteklemeyi amaçladığını değerlendiriyor.