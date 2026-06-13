İzmir'in Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ve Konak Rıhtımı İşletmesi, 36 yıllığına işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, 5 Ağustos'a kadar teklif verebilecek.

İzmir'in Konak ilçesinde bazı yapılar için özelleştirme kararı alındı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 90 MİLYON LİRA

TDİ'ye ait İzmir'in Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda faaliyet gösteren TDİ Konak Rıhtımı İşletmesi bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle 36 yıllığına özelleştirilecek.

İhale şartnamesi 150 bin lira ve geçici teminat bedeli 90 milyon lira olarak belirlendi.

İHALE PAZARLIK USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 5 Ağustos'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

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