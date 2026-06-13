Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrası akaryakıta yeni bir indirim göründü. Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litresine büyük bir indirim geliyor. Ancak eşel mobil sistem gereği rakamın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. İşte detaylar...

İran savaşından gelen haberler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki değişimler ise akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına gerilemesi ile akaryakıt yeni bir indirim göründü.

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MOTORİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Haziran Salı günü motorinin litresine 4 lira 88 kuruş indirim göründü. Ancak eşel mobil sistem gereği, pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 1 lira 22 kuruş. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

1 lira 22 kuruşluk indirimin ardından, motorinin litresi İstanbul'da 65 lira seviyesine gerileyecek. Motorinin litresi Doğu'daki şehirlerde ise 67-68 lira seviyelerine düşecek.

13 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.03 66.41 31.99 İstanbul Anadolu 62.87 66.25 31.39 Ankara 63.99 67.51 31.97 İzmir 64.27 67.78 31.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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