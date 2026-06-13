Ukrayna'nın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ürünlerine olan talebindeki artışı, Türkiye'nin bu ülkeye yönelik ihracatının hızlanmasında önemli rol oynuyor. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke, 339,6 milyon dolarlık artışla Ukrayna oldu. İşte Türkiye'nin mayısta en fazla ihracatını artırdığı ülkeler...

Türkiye'nin mayısta ihracatını en fazla artırdığı Ukrayna olurken, geçen ay bu ülkeye ihracat 600 milyon doları aştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine karşın, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkiler hızlı ivme kaydediyor. Savaş nedeniyle Ukrayna'nın enerji ve altyapı sistemlerinde oluşan hasar, özellikle enerji ekipmanı ve sanayi makinelerine yönelik talebi artırdı.

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MAYISTA UKRAYNA'YA İHRACAT 600 MİLYON DOLARI AŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin mayısta ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Ukrayna oldu. Türkiye'nin geçen ay bu ülkeye ihracatı 339,6 milyon dolar arttı. Mayıs ayında Ukrayna'ya ihracat 600 milyon doları aştı.

İHRACAT ARTIŞINDA BAŞI ÇEKEN ÜLKELER

İhracat artışında Ukrayna'yı, 120,8 milyon dolarla Slovakya, 98,2 milyon dolarla Fas, 71,9 milyon dolarla Norveç, 46,5 milyon dolarla Nijerya takip etti. Mayısta Ukrayna'ya 656,6 milyon dolarlık, Slovakya'ya 248,1 milyon dolarlık, Fas'a 440,6 milyon dolarlık, Norveç'e 171,4 milyon dolarlık, Nijerya'ya 90,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti. Geçen ay Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD, 1,1 milyar dolarla İtalya ve Birleşik Krallık, 994,8 milyon dolarla İspanya olarak sıralandı.

600 milyon doları aşan ihracat! İşte Türkiyenin mayıs ayında ihracatını en fazla artırdığı ülkeler

UKRAYNA'YA İHRACATTA KİMYA SEKTÖRÜ LİDER

Ukrayna'ya mayısta en fazla ihracatı, 89,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Bu sektörü, 64,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 52,4 milyon dolarla çelik, 18,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 12,1 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti. Sektörler arasında Ukrayna'ya en fazla ihracat artışını, 19,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü gerçekleştirdi. İhracat artışında bunu, 11,4 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,8 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 808,4 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 536,9 bin dolarla halı sektörü izledi. Ukrayna'ya demir ve demir dışı metaller sektörü 10,5 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisi 6 milyon dolarlık, halı sektörü 1,3 milyon dolarlık ihracat yaptı.

600 milyon doları aşan ihracat! İşte Türkiyenin mayıs ayında ihracatını en fazla artırdığı ülkeler

Ülkeye, Ankara'dan 398,2 milyon dolarlık, İstanbul'dan 152,2 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 19,4 milyon dolarlık, Hatay'dan 17,4 milyon dolarlık, Mersin'den 8,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin mayısta ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülkeler şöyle:

ÜLKE 2025 (BİN DOLAR) 2026 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (BİN DOLAR) UKRAYNA 316.912,17 656.552,59 339.640,42 SLOVAKYA 127.303,59 248.119,47 120.815,88 FAS 342.465,85 440.625,02 98.159,16 NORVEÇ 99.571,62 171.447,43 71.875,81 NİJERYA 43.902,44 90.401,41 46.498,97 MISIR 286.596,64 332.936,28 46.339,64 SUUDİ ARABİSTAN 227.777,42 269.353,10 41.575,68 İSVİÇRE 100.690,16 136.301,45 35.611,29 YEMEN 37.036,34 64.441,54 27.405,20 SURİYE 186.996,25 212.221,16 25.224,91





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