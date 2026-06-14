Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden Beta Enerji, halka arz oluyor. Beta Enerji’nin halka arzı için talep toplama 17 Haziran 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Pay başına 40 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğünün 2 milyar 430 milyon TL olması bekleniyor.

Halka arzdan elde edecekleri geliri büyüme yatırımlarının finansmanında ve bu büyümenin gereksinimi olan işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendireceklerini belirten Beta Enerji Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu “Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle şirketimizin sektördeki konumunu daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

Transformatörün, enerjiyi dönüştürmede ve iletimde bir alternatifi olmadığına dikkat çeken Dağsuyu “Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde farklı tip güç ve gerilimlerde yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörü, güç transformatörü ve köşk üretimine devam ediyoruz. Adana’daki tesislerimizin yanı sıra Almanya, Ukrayna ve Amerika bölgelerindeki dağıtım ağımızla dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2026 yılının ilk çeyreğinde ciromuz 704 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise %23,5 seviyesine yükseldi. Yeni fabrikamızın tam kapasite ulaşmasıyla birlikte 2027 yılı sonunda ciromuzun 400 milyon USD seviyesine yükselmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

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