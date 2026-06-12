SpaceX halka arz küresel finans piyasalarının gündemine oturdu. Elon Musk'ın kurucusu olduğu şirket milyarlarca dolarlık kaynak sağlayarak finans tarihine geçerken yatırımcılar şimdi SpaceX hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir sorularına dair detayları araştırıyor.

SpaceX halka arz kapsamında 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisseyi yatırımcılara sundu. Hisse başına belirlenen 135 dolarlık fiyat üzerinden şirket yaklaşık 75 milyar dolar brüt kaynak elde etti. Belirtilen rakam küresel finans tarihinde gerçekleştirilen en büyük halka arz işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Halka arz sonrasında şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 1,77 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Peki, SpaceX hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir?

SpaceX hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir? Halka arz sonuçları merakla bekleniyor

SPACEX HİSSE FİYATI NE KADAR?

SpaceX halka arz fiyatını hisse başına 135 dolar olarak belirledi. Ancak borsada işlemlerin başlamasının ardından hisselerde güçlü bir yükseliş yaşandı. Nasdaq verilerine göre SPCX hisseleri gün içerisinde 168 dolar seviyelerinin üzerine çıktı.

SpaceX hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir? Halka arz sonuçları merakla bekleniyor

SPACEX BORSA KODU NEDİR?

Space Exploration Technologies Corp. tarafından yapılan açıklamaya göre şirket hisseleri Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" koduyla işlem görmeye başladı.

SpaceX hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir? Halka arz sonuçları merakla bekleniyor

SPACEX HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre halka arz işlemlerinin tüm yasal ve teknik süreçlerinin tamamlanmasının ardından 15 Haziran 2026 tarihinde sonuçlanması bekleniyor. Yatırımcılar, nihai dağıtım ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte halka arz sürecinin resmen sona ereceği tahmin ediliyor.

Öte yandan aracı kurumlara, halka arz fiyatı üzerinden 83,3 milyon adede kadar ek hisse satın alma hakkı tanındı. Opsiyonun kullanılması halinde şirketin halka arz büyüklüğü ve piyasa değeri daha da artabilecek.

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