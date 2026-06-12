SpaceX küresel finans tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirdi. 75 milyar dolar kaynak toplayan uzay ve havacılık şirketi değerini 1,77 trilyon dolara yükseltti. 12 Haziran'da "SPCX" sembolüyle Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında işlem görmeye başlayacak olan şirket bir rekora imza attı. SpaceX'in halka arz olmasıyla birlikte Musk'ın servetinin 1 trilyon doların geçtiği belirtildi.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. SpaceX'ten yapılan açıklamada, 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzının fiyatının, hisse başına 135 dolar olarak kesinleştiği bildirildi.

ŞİRKET 75 MİLYAR DOLAR BRÜT GELİR ELDE ETTİ

Böylelikle şirket belirlenen hisse fiyatı üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde ederken, tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirilmiş oldu. Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri de 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı. Açıklamada, şirketin hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" sembolüyle işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 15 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Tarihi halka arzda rekor gelir! SpaceXin trilyon dolarlık değerlemesi

Ayrıca açıklamada, SpaceX'in aracı kurumlara, halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdığı aktarıldı. SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında SEC'e sunmuştu.

ELON MUSK DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ OLACAK

12 Haziran Cuma günü başlayan bu dev halka arzın, Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyonerine dönüştürdü. SpaceX'in halka arz sonrası değerlemesi ve Musk'ın Tesla'daki hisseleri birlikte değerlendirildiğinde, toplam servetinin 1,1 trilyon doları aştı ve böylece tarihte serveti 1 trilyon doları geçen ilk kişi oldu. Tesla ve SpaceX gibi dünyanın en etkili teknoloji şirketlerinin sahibi olan Musk, elektrikli araçlar, uzay teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında küresel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca 2022 yılında Twitter'ı satın almasıyla birlikte, yalnızca büyük bir finansal güce sahip olduğunu değil, aynı zamanda yüz milyonlarca kullanıcıya doğrudan erişim sağlayan küresel iletişim ağlarında da etkili bir konum elde ettiğini gösteriyor.

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