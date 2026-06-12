Merkez Bankası beklentilere paralel olarak haziran toplantısında faizi %37’de sabit tuttu. Piyasa fonlaması ise %40’tan devam ediyor. Bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler “faizde düşüş ne zaman” sorusuna odaklandı. TCMB’nin ardından yayımlanan banka ve aracı kurum raporlarında ise muhtemel faiz indirimlerinin hangi ayda başlayabileceği ve yıl sonu politika faizi tahminleri gelmeye başladı. İşte beklentiler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası’nın dikkatle beklenen faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faiz oranını %37’de sabit tuttu. Piyasa fonlaması ise faiz koridorunun üst bandı olan %40 seviyesinden gerçekleşmeye devam ediyor.

Yapı Kredi tarafından yapılan analizde “Faiz kararı piyasa beklentisine paralel geldi, sürpriz içermedi. İran savaşı enflasyon üzerinde risk oluşturmaya devam ederken, iktisadi faaliyette yavaşlama ve iç talepte zayıf seyir ‘sınırlı dengeleyici’ rol üstleniyor. TCMB’nin riskleri yakından takip ettiğini ve tetikte olduğunu düşünüyoruz. Faiz kararının piyasaya etkisini ise ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz” denildi.

ODAK NOKTASI ORTA DOĞU

Enerji maliyetlerinin, Orta Doğu’da anlaşma ihtimalinin artması halinde düşüş yönünde ilerleyebileceğine dikkat çekilen analizde “Bu durumda TCMB tarafında sıkılaşma yerine ilk etapta sabit tutma, devamında ise gevşeme döngüsü gündeme gelebilir. Şu anda ilk etapta olduğumuz kanaatindeyiz. Petrol fiyatlarının daha da yükselmesine sebep olabilecek olumsuz senaryoda ise ek sıkılaşma zaruri olabilir” görüşüne yer verildi.

Bankadan para çekecekler dikkat! Faiz indirimi ne zaman? İşte TCMB sonrası tahminler

FAİZ NEDEN SABİT TUTULDU?

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise TCMB’nin faizleri sabit tutma kararında, rezervlerdeki toparlanma ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkili olduğu ifade edilerek “Buna karşılık mevcut enflasyon görünümü ve emtia fiyatlarının halen yüksek seviyelerini koruduğu dikkate alındığında, TCMB’nin bir süre daha mevcut %40 seviyesindeki faizden fonlamaya devam etmesini bekliyoruz” denildi.

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İNDİRİM NE ZAMAN?

Emtia arz koşullarının kademeli olarak normalleştiği ve fiyatların gerilediği bir senaryoda TCMB’nin de üçüncü çeyreğin son bölümünde fonlamayı yeniden haftalık repo kanalına (politika faizine) kaydırabileceği öngörülen analizde “Yılın son çeyreğinde sınırlı faiz indirimlerine başlanabilir. Bu senaryoda yıl sonu politika faizinin %35-36 aralığında oluşabileceğini düşünüyoruz” yorumu yapıldı.

Bankadan para çekecekler dikkat! Faiz indirimi ne zaman? İşte TCMB sonrası tahminler

TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN…

Kuveyt Türk Yatırım’ın raporunda ise TCMB’nin 1 Mart'tan bu yana bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiği ve fonlamayı ağırlıklı olarak gecelik borç verme faizi üzerinden sağladığı hatırlatılarak “Temmuz ayında repo ihalelerine yeniden başlanmasının likidite yönetiminin normalleşmesi açısından ilk adım olabileceğini değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentilerdeki düzelmenin devam etmesi koşuluyla faiz indirim döngüsünün de 10 Eylül toplantısında 100 baz puan ile başlayabileceği görüşündeyiz. Bu doğrultuda yıl sonu politika faizi beklentimiz olan %34 seviyelerini korumaya devam ediyoruz” görüşü aktarıldı.

YENİ RİSKLER ORTAYA ÇIKMAZSA…

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı da TCMB’nin “bekle-gör” konumunu korunduğunu belirterek; şok gelişmeler olmadığı sürece faiz artırımının gündemde olmadığını ve eylülden itibaren faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngördü.

Alnus Yatırım’ın raporunda da “enflasyonda yukarı yönlü yeni riskler ortaya çıkmadığı” takdirde TCMB’nin eylülde faiz indirimi patikasına geri dönebileceği tahmini öne çıkarılarak “Sene sonu için politika faizinin %35 düzeyinde yer almasını öngörüyoruz” yorumu yapıldı.

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