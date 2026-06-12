Uzay ve havacılık devi SpaceX, gerçekleştirdiği 75 milyar dolarlık devasa halka arzla küresel finans tarihini yeniden yazdı. Şirket değeri 1,77 trilyon dolara ulaşırken, Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri unvanını kazandı. Ancak asıl dikkat çeken detay, yıllardır verilen hisse programları sayesinde bir gecede milyoner olan binlerce SpaceX çalışanı oldu.

Halka arzın ardından gözler büyük ölçüde Elon Musk'ın servetindeki artışa çevrilse de, asıl dikkat çeken gelişmeler çalışanlar cephesinde yaşanıyor. Yapılan analizlere göre 4 bin 400'den fazla mevcut ve eski SpaceX çalışanının arz ile birlikte milyon dolar seviyesinin üzerinde varlığa ulaşması bekleniyor. Bunların yaklaşık 400'ünün ise 100 milyon doların üzerinde servete sahip olacağı tahmin ediliyor.

SAATLİK ÇALIŞANLAR BİLE MİLYONER OLACAK

Bu grubun içinde yalnızca yöneticiler değil, üretim tesislerinde ve fırlatma sahalarında görev yapan saatlik ücretli çalışanlar da bulunuyor. Çalışanlara yıllar içinde verilen hisse senedi ve opsiyon programları sayesinde birçok kişi şirketin büyümesinden doğrudan pay aldı.

Uzmanlar, çalışanların elde ettiği kazançların temelinde, yıllar boyunca biriken hisse sahipliği olduğunu savunuyor.

Tarihi arz sonrası SpaceX çalışanları milyoner oldu! Lüks emlak sektörü patladı, araç siparişlerine yetişemiyorlar

SPACEX ÇALIŞANLARI LÜKS KONUT ARAYIŞINA GİRDİ

Öte yandan halka arzın etkilerinin emlak ve lüks tüketim sektörlerinde de hissedilmesi bekleniyor. Kaliforniya'da faaliyet gösteren emlak danışmanları, çok sayıda SpaceX çalışanının yüksek bütçeli konut arayışına girdiğini belirtiyor. Özellikle Manhattan Beach, Redondo Beach, Hermosa Beach ve Palos Verdes Estates gibi sahil bölgelerinde talebin artacağı öngörülüyor. Benzer şekilde Palm Springs, Tahoe ve Mammoth Lakes gibi tatil bölgelerinde ikinci konut satışlarının da hızlanması bekleniyor.

LÜKS REZİDANSLARDAN ÇİFTLİK EVLERİNE...

Teksas'ta ise Austin ve çevresindeki lüks konut piyasasının hareketlenmesi bekleniyor. Emlak uzmanları, bazı çalışanların hisse satış kısıtlamalarının sona ermesini beklerken, bazılarının şimdiden yeni yatırımlar için hazırlık yaptığını ifade ediyor. Lüks rezidanslardan geniş çiftlik arazilerine kadar birçok farklı mülk türüne yoğun ilgi öngörülüyor.

Tarihi arz sonrası SpaceX çalışanları milyoner oldu! Lüks emlak sektörü patladı, araç siparişlerine yetişemiyorlar

LÜKS ARABALAR, SAATLER...

Öte yandan servet artışının yalnızca gayrimenkulle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Sektör temsilcilerine göre yeni zenginlerin ilk tercihleri arasında Ferrari gibi spor otomobiller ve Rolex başta olmak üzere lüks saatler yer alıyor. Özellikle prestijli saat modellerinin, finansal başarının sembolü olarak öne çıkacağı değerlendiriliyor.

Tarihi arz sonrası SpaceX çalışanları milyoner oldu! Lüks emlak sektörü patladı, araç siparişlerine yetişemiyorlar

BİR GECEDE MİLYON DOLARLIK SERVET!

SpaceX'in tarihi halka arzı, yalnızca şirket değerlemesi ve Elon Musk'ın serveti açısından değil, çalışanlarına sağladığı ekonomik dönüşümle de dikkat çekiyor. Binlerce kişinin bir gecede milyonlarca dolarlık servete ulaşması, çalışanlara verilen hisse programlarının uzun vadeli etkisini gözler önüne sererken, halka arzın emlak, otomotiv ve lüks tüketim sektörlerinde yeni bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.

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